Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 agosto 2025, replica: RJ e Luna sempre più uniti ma Zende ci mette lo zampino!

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in onda in replica e nella puntata del 9 agosto 2025 rivedremo Luna e RJ preoccupati per Eric. Zende non avrà pietà e accuserà Ridge di aver quasi ucciso suo nonno. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Continuiamo a seguire le repliche di Beautiful e nella puntata in onda il 9 agosto 2025, alle ore 13.50 su Canale5, crescerà la tensione per Eric e per la sua salute e non solo per Ridge, Brooke, Donna e Steffy ma anche per RJ, Luna e Zende. La Nozawa e il giovane Forrester discuteranno su quanto il patriarca sia stato importante per loro e su come abbia creato una svolta nella loro vita facendo capire loro di essere nel posto giusto al momento giusto. I due ragazzi rifletteranno sulla grandezza di Eric Forrester e sul grande lascito professionale e umano che lascerà sia nella sua famiglia che nel mondo della moda. La loro discussione verrà interrotta da Zende, ancora furioso con il suo cuginetto per avergli soffiato il lavoro che voleva da una vita. Tra i cugini scoppierà un’altra dura discussione, preludio di una situazione ancora più complicata che vedrà coinvolto pure Ridge.

Beautiful in replica: a Ferragosto si torna indietro nel tempo

Ormai è quasi una settimana che Beautiful è in pausa estiva e che al posto delle puntate inedite vanno in onda le repliche degli episodi che ci hanno fatto compagnia a luglio 2025. In questi episodi stiamo facendo un ripasso degli eventi più significativi di queste ultime settimane e nel fine settimana del 9 e 10 agosto 2025, rivedremo la grande sintonia di Luna e RJ, che stanno diventando sempre più uniti e intimi. I due ragazzi provano dei sentimenti molto forti l’uno per l’altra ma soprattutto hanno collaborato alla nuova collezione di Eric. Il lavorare insieme non solo ha creato un rapporto di forte intesa tra loro ma ha anche rafforzato la loro idea positiva sul Forrester, capace di essere un vero e proprio maestro per tutti coloro che gli si ritrovano accanto.

Beautiful Anticipazioni 9 agosto 2025: Eric non sarà mai dimenticato

RJ e Luna rifletteranno su quanto sia stato bello poter lavorare per Eric e saranno molto grati al destino per l’opportunità che hanno avuto di realizzare insieme al Forrester la sua collezione. I due ragazzi saranno convinti che l’eredità del patriarca non solo sarà grandissima ma sarà soprattutto indimenticabile. Il suo contributo professionale e umano alla moda è un dono del cielo e spereranno che possa ancora riservare grandi sorprese e dare importanti insegnamenti alle generazioni future di stilisti. Ma per il momento non ci sono buone notizie sul Forrester. Eric è appeso a un filo; l’intervento è andato bene ma è ancora presto per sapere se si salverà oppure no.

RJ e Zende di nuovo uno contro l’altro nella puntata di Beautiful

La conversazione tra RJ e Luna verrà interrotta dall’arrivo di Zende. Il ragazzo è ancora pieno di rancore nei confronti del cugino che ha ottenuto, immeritatamente per lui, un posto di rilievo in azienda. Il nipote di Ridge non sopporta che il rampollo di Brooke abbia lavorato con il loro nonno e che lui, invece, non abbia ancora avuto questo onore. Per questo continuerà a prendersela con lui e contro suo padre, colpevole di aver quasi lasciato morire il patriarca. RJ difenderà il suo papà ma sarà chiaro – e noi lo rivedremo – che tra i due cugini la guerra sia ancora all’inizio e sia ancora apertissima. E Ridge ci metterà il carico da novanta con una proposta che rovinerà il precario equilibrio creatosi dopo il malore di Eric a Villa Forrester e il suo successivo ricovero.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.