Innocence Anticipazioni Nona Puntata in onda oggi, sabato 9 agosto 2025: Ela tenta il suicidio!

Continuano gli appuntamenti del weekend con Innocence. Nella nona puntata in onda oggi - sabato 9 agosto 2025 - su Canale5, Ela sarà sconvolta dai commenti su di lei e, convinta di essere solo una poco di buono, tenterà di togliersi la vita. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio in arrivo questo pomeriggio.

Arriva un nuovo weekend in compagnia di Innocence. La dizi turca ci aspetta oggi – 9 agosto 2025 – e domani – 10 agosto 2025 – con due nuove puntate al cardiopalma. Cominciamo con quella che ci aspetta questo pomeriggio, alle ore 17.55 su Canale5 e scopriamo cosa succederà alla povera Ela, costretta a scoprire una verità inaspettata e dolorosa, che la porterà a compiere un gesto pericoloso e potenzialmente letale. Prima però facciamo un piccolo recap di quanto accaduto nelle puntate precedenti.

Innocence: Ela e Bahar contro tutti

Innocence ci fa compagnia ormai da cinque settimane e la vicenda di Ela sta acquistando toni sempre più drammatici. Nell’ottava puntata in onda la scorsa settimana, la ragazza e la sua famiglia hanno affrontato le prime fasi del processo e purtroppo per la diciannovenne, l’avvocato degli Ilgaz è riuscito a sminuire quanto accaduto e ad accusare Ela di essere un erotomane, totalmente ossessionata da Ilker, tanto da fingere di essere stata picchiata. Purtroppo contro la Yuksel sono state trovate delle prove schiaccianti e non hanno giocato a suo favore nemmeno le sue foto hard, trovate nel suo cellulare. Tutto sembra deporre a sfavore della figlia di Bahar che, per giunta, non ricorda nulla di quanto successo e non riesce a raccontare la sua versione dei fatti.

A casa Ilgaz la tensione è altissima. Ismail, il padre di Ilker, accusa sua figlio di essere stato imprudente e di aver rovinato il buon nome della famiglia e ritiene sua moglie responsabile di essere stata sin troppo morbida con il loro figlio, sin dall’infanzia. Irem si trova schiacciata da un matrimonio difficile e la sua neo-suocera non le rende le cose facili. Bahar ha invece scoperto che Harun, il padre di Irem, è dalla sua parte e che, come lei, vuole difendere sua figlia. Hande, la cugina di Ela, gelosa delle attenzioni che hanno sempre rivolto alla sua consanguinea, ha deciso di prendersi la sua rivincita su di lei e le ha rivelato una verità scomoda da digerire.

Innocence, ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Nella puntata di Innocence in onda oggi, 9 agosto 2025, riprenderemo da dove abbiamo interrotto il 3 agosto 2025, ovvero dal confronto tra la perfida e gelosa Hande ed Ela.

La nipote di Bahar ha rivelato a sua cugina i post sui social in cui la ragazza viene denigrata, alcuni di questi persino scritti da lei sotto falso nome. Ela ne rimane completamente sconvolto e schiacciata dal peso della vergogna, tenta di uccidersi con un vetro rotto. Bahar arriva in tempo e riesce a calmarla con le sue parole e le sue rassicurazioni. La donna le conferma di credere che lei sia innocente e che sia stata vittima di un raggiro da parte di Ilker. Dopo aver calmato la sua bambina, Bahar decide di regolare i conti con Hande, che però viene difesa da sua madre Neval, da Timur e da tutta la sua famiglia. La donna si trova ancora una volta sola contro tutti.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.