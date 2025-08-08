La Promessa Anticipazioni 9 agosto 2025: Un sogno cambia tutto e Maria finisce tra le braccia di Manuel!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 agosto 2025 su Rete4, Maria farà un sogno nel quale il suo mondo si ribalterà. I nobili diventeranno servi e i camerieri signori... e Manuel sarà innamorato di lei. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La puntata de La Promessa in onda il 9 agosto 2025 ci riserverà grandi sorprese. Sì perché Maria sarà protagonista di un sogno che cambierà la vita alla tenuta. Nell’episodio della Soap che vedremo su Rete4 alle ore 19.40, la Fernandez si addormenterà accanto a Jana, nella sua stanza, e sognerà di essere l’erede del marchesato dei Lujàn, e di essere figlia di Don Romulo e Petra. La ragazza immaginerà di avere Jana come cugina e che di lei si sia innamorata il bel valletto Manuel. Suo padre avrà contratto dei debiti e avrà paura delle sue sorelle Candela e Simona, in arrivo alla tenuta dopo avergli dato un prestito. Catalina sarà invece la cameriera personale della marchesa, invidiosa di Cruz, la governante, di cui vuole il posto. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà in questo appuntamento speciale.

La Promessa Anticipazioni: Maria fa un sogno che cambia tutto

Lasciamo per un momento la narrazione canonica de La Promessa e dedichiamoci a una puntata speciale della nostra Soap. Jana ha chiesto aiuto a Maria e per starle accanto la ragazza ha accettato di dormire accanto e lei, nella sua stanza. Colpita dalla vicenda della sua amica, che sta per diventare la nuova erede del marchesato dei Lujàn, Maria comincerà a fare un sogno che, come vi abbiamo già anticipato, cambierà tutto. Il mondo che noi conosciamo si ribalterà e i nobili diventeranno servi e i camerieri signori. Ma cosa succederà? Chi diventerà chi?

Il mondo de La Promessa si capovolge

Maria sognerà in grande, molto in grande! Nel sogno la Fernandez si troverà a essere la marchesina de Lujàn, figlia di Don Romulo – nuovo marchese – e di sua moglie Petra. Jana sarà sua cugina mentre Cruz e Don Alonso saranno dei semplici servitori. La marchesa sarà la governante de La Promessa mentre Catalina sarà la cameriera personale di Petra, desiderosa di prendere il posto della governante, che odia più di qualsiasi altra persona. Manuel sarà invece un valletto molto innamorato… ma non di Jana.

La Promessa Anticipazioni: Maria e Manuel innamorati

Maria sognerà di essere la marchesina de Lujàn e di essere in pericolo, costretta a un matrimonio di convenienza da suo padre. Don Romulo, il marchese, ha contratto un debito enorme e per ripagarlo ha chiesto un prestito alle sue sorelle, Simona e Candela. Le due arriveranno alla tenuta per controllare la situazione ma soprattutto per accertarsi che il loro fratello porti a termine la sua promessa. Sì perché Romulo avrà assicurato alle due di dare in sposa sua figlia al marchese de Lugarda, affinché la famiglia non abbia più alcun problema famigliare. Il nobile non lo ha però detto a nessuno così come in casa tutti ignorano che Manuel, il valletto, è innamorato di Maria. I due, presi dalla passione, si scambieranno un bacio appassionato e la Fernandez, poco dopo si sveglierà di soprassalto, urlando stupita da quello che è ha immaginato.

