Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 agosto 2025

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Innocence e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 24 agosto 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 24 agosto 2025, di Beautiful in onda in replica alle ore 14.01, di Innocence in arrivo alle ore 17.55 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful va in onda in Replica: Ecco cosa rivedremo della puntata del 24 agosto 2025

Beautiful continua ad andare in replica e anche la puntata del 24 agosto 2025 è un episodio già trasmesso su Canale5. Le anticipazioni ci ripropongono Hope e Thomas a confronto. Il Forrester ha confessato alla Logan cosa è successo la sera della morte di Emma ma si è detto innocente; non l’ha uccisa lui e mai lo avrebbe fatto. La Logan gli confermerà di credergli ma gli chiederà del tempo per metabolizzare la cosa, visto quanto la tocca da vicino e quanto la riporti indietro nel tempo, a un momento di forte dolore per lei e la sua famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 24 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 24 agosto 2025 - il video di Irem fa il giro del web ma in realtà il suo suicidio è finto e, una volta arrivata in ospedale, tutta la verità viene a galla. Hale sfrutta questo momento per convincere la nuora a diffondere un secondo video, questa volta di scuse; la ragazza deve mostrarsi pentita per il suo gesto ma deve anche dire che Ela e Ilker, il giorno del suo tentato suicidio, non si sono incontrati. Peccato che l’incontro ci sia stato eccome e che i due si siano recati proprio nella casa in cui è avvenuto il pestaggio. Proprio là dentro, Ela ha ricordato tutto. Ilker è molto spaventato e racconta ogni cosa a sua madre; Hale, in ansia per l'incolumità di suo figlio, organizza una fuga alle isole Cayman Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Ecco la Trama della puntata di oggi 24 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 agosto 2025 - mentre Teresa cerca di prendersi cura di Marcelo, Cruz continua a minare il buonumore di Jana, la quale è sempre più insicura. Intanto, padre Samuel prende le parti di Maria, finita nei guai dopo averlo accompagnato al rifugio con l'autorizzazione di Romulo. Quest'ultimo, invece, se la prende con Petra per aver punito la cameriera ingiustamente. Nel frattempo, Julia fa sapere sia a José Juan che a Lorenzo che deciderà in piena autonomia del suo futuro. Per finire, Ricardo e Pia finalmente riescono a parlare e a chiarirsi davvero, così come Jana e Maria... Qui la trama completa de La Promessa.

