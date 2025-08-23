Innocence, Anticipazioni del 23 e del 24 agosto 2025: Irem finge il suicidio ma la verità viene scoperta e non solo quella...

Anticipazioni TV

Innocence ci aspetta oggi e domani, sabato 23 e domenica 24 agosto, con due nuovi appuntamenti. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della serie TV in onda nel tardo pomeriggio del weekend di Canale5.

Innocence ci aspetta con il suo solito appuntamento nei weekend di Canale5. Nelle puntate in onda il 23 agosto e il 24 agosto 2025, alle ore 18.00, la verità verrà piano piano sempre più a galla e le cose saranno sempre più chiare sia alla famiglia di Ela che a quella di Irem. Le due ragazze torneranno a essere protagoniste indiscusse degli episodi della dizi turca e presto tutti i tasselli andranno al loro posto… ma con grande dolore. Scopriamo insieme cosa succederà oggi e domani ma prima facciamo un piccolo recap di quanto accaduto in precedenza.

Innocence: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Nelle puntate precedenti di Innocence, Harun e Bahar hanno dovuto tirare fuori le unghie per le loro figlie. Irem è sotto accusa e su di lei pende il tarlo del sospetto. Purtroppo un video l’ha inchiodata e l’opinione pubblica è ora convinta che sia stata lei a far picchiare a sangue la giovane Yüksel, dimessa finalmente dall'ospedale. Suo padre ha dovuto cedere ai terribili ricatti della famiglia di Ilker e della perfida Hande, disposta a tutto pur di salvare il suo rampollo. Ela e Irem hanno avuto un durissimo scontro - con tanto di punti su un orecchio - così come Bahar e Timur, sempre più lontani a causa dell’atteggiamento dell’uomo, convinto che sua moglie stia esagerando e incapace di vedere con chiarezza quello che sta succedendo. Purtroppo la sua relazione con Banu, segretaria personale di Ilker, non depone a suo favore.

Ela ha ritrovato il cellulare con cui lei e Ilker hanno comunicato di nascosto, sino al momento fatale. Dopo aver avuto dei flashback sulla notte della tragedia, la giovane ha deciso di chiamare l’Ilgaz per sapere una volta per tutte la verità, che ovviamente lui non è disposto a dirle, non ora e forse non lo farà mai.

Innocence Anticipazioni Puntata del 23 agosto 2025

Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio in onda sabato 23 agosto 2025:

un flashback ci mostra Irem a casa di Ela; la ragazza è andata a scusarsi con lei per averle fatto male strappandole l’orecchino in discoteca ma le cose sfuggono di mano a entrambe. Ela chiama Ilker e gli chiede di raggiungerla ma finge di essere sola; Irem – infuriata – prende un vaso e tenta di darlo in testa a Ela ma invece che la sua rivale, colpisce Bahar. Ela porta sua madre in ospedale mentre Harun porta via sua figlia; i due incontrano Ilker sulle scale e Irem – indignata – si toglie l’anello di fidanzamento e lo getta a terra. Ritornati nel presente, al telefono Ilker chiede a Ela di mentire in tribunale affinché gli eviti la carcerazione preventiva e di poterle parlare di persona. La giovane obbedisce e afferma davanti al giudice di aver chiamato lei l’Ilgaz in ospedale. Irem ascolta una delle conversazioni tra di loro e decisa a prendersi la sua vendetta, si ubriaca, ingerisce delle pillole e rivela che suo marito e la sua amante si incontrano di nascosto, tutto in diretta social.

Innocence, scopriamo insieme cosa succederà nella puntata del 24 agosto 2025

Vediamo insieme cosa succederà invece nell’episodio di domenica 24 agosto 2025, sempre nel tardo pomeriggio di Canale5:

Ela non si trova a casa e la famiglia si convince che possa essersi vista con Ilker. Nel mentre il video di Irem fa il giro del web ma in realtà il suo suicidio è finto e, una volta arrivata in ospedale, tutta la verità viene a galla. Hale sfrutta questo momento per convincere la nuora a diffondere un secondo video, questa volta di scuse; la ragazza deve mostrarsi pentita per il suo gesto ma deve anche dire che Ela e Ilker, il giorno del suo tentato suicidio, non si sono incontrati. Peccato che l’incontro ci sia stato eccome e che i due si siano recati proprio nella casa in cui è avvenuto il pestaggio. Proprio là dentro, Ela ha ricordato tutto. Ilker è molto spaventato e racconta ogni cosa a sua madre; Hale, in ansia per l'incolumità di suo figlio, organizza una fuga alle isole Cayman.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.