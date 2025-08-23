Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 agosto 2025, replica: Hope rassicura Thomas ma ha bisogno di tempo

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in replica e nella puntata in onda su Canale5 il 24 agosto 2025 Thomas continuerà a raccontare a Hope di Emma e la Logan arriverà a una difficile conclusione di tutta questa storia... Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Le repliche di Beautiful si concludono. La Soap manda in onda un ultimo appuntamento con le puntate già andate in onda e nella giornata di domenica 24 agosto 2025, alle ore rivedremo Hope e Thomas a confronto. Il Forrester ha confessato alla Logan cosa è successo la sera della morte di Emma ma si è detto innocente; non l’ha uccisa lui e mai lo avrebbe fatto. La Logan gli confermerà di credergli ma gli chiederà del tempo per metabolizzare la cosa, visto quanto la tocca da vicino e quanto la riporti indietro nel tempo, a un momento di forte dolore per lei e la sua famiglia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Beautiful Anticipazioni 24 agosto 2025: Thomas confessa tutto

Thomas ha deciso di dire tutto a Hope e di essere sincero con lei; la Logan è sconvolta e il ragazzo non vuole che si creino situazioni spiacevoli con la donna che ama ma soprattutto teme che le cose degenerino. Tutta colpa dei sospetti di Finn, che non smette - nonostante le preghiere di Steffy - di puntargli il dito contro, convinto che lui sia un uomo pericoloso, quello che era una volta. Il giovane deve dimostrare di essere cambiato e deve farlo soprattutto con Hope, alla quale confiderà - nel dettaglio - cosa è successo con Emma.

Hope sconvolta dalla dichiarazione di Thomas, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Thomas rivelerà a Hope cosa è successo la notte in cui è morta Emma e le racconterà ogni dettaglio. La ragazza, come era prevedibile, sarà sconvolta. Sarà anche molto delusa dal fatto che il Forrester non le abbia detto nulla e abbia tenuto questo segreto per così tanti anni. La Logan cercherà di calmarsi ma rincuorerà il suo innamorato: non crede - come invece fa Finn - che lui sia un assassino e che abbia, deliberatamente, spinto la Barber giù nel burrone. Thomas gliene sarà grato ma ci sarà un grosso “però” in questa situazione.

Beautiful Anticipazioni: Hope crede nell’innocenza di Thomas ma ha bisogno di tempo

Hope ascolterà Thomas con attenzione e non potrà nascondere i suoi brividi. La ragazza sarà però convinta - e come detto lo dichiarerà - che il ragazzo non sia un assassino. Quello che le ha confessato è però molto tosto e difficile da digerire così, su due piedi. E così, quando Thomas le domanderà se è ancora intenzionata a pensare al loro matrimonio e le ribadirà di avere intenzioni serie con lei, Hope gli chiederà di darle tempo per pensare ma soprattutto per metabolizzare il tutto. Mostrando ancora una volta la sua intenzione di essere paziente, il figlio di Ridge lascerà lo chalet e darà spazio alla sua amata per riflettere, speranzoso che tra loro le cose vadano per il meglio.

