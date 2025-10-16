Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 ottobre 2025 - Finn e Deacon arriveranno a fermare Steffy e Sheila prima che sia troppo tardi ma una terribile minaccia è comunque già volata e creerà, prossimamente, dei gravi danni. Il Finnegan e lo Sharpe terranno a freno le loro compagne, che continueranno a insultarsi a vicenda e ad accusarsi di volere una la rovina dell’altra. La Carter accuserà la Forrester di averla minacciata di morte e cercherà il sostegno del figlio, indignata di essersi sentita augurare una simile tragica fine. Steffy si difenderà a spada tratta, sostenendo a gran voce di non farcela più a sopportare la presenza della terribile criminale, che ha terrorizzato per anni la sua famiglia e che ora si lamenta pure dell’odio che prova per lei... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 16 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 16 ottobre 2025 - Alihan si sta scusando con Ender, poi le propone di tornare a casa con lui. Zeynep assiste attonita alla scena. Intanto, Emir si è cacciato nei guai: ha contratto un enorme debito con uno strozzino. Il suo creditore lo sta avvisando delle possibili conseguenze. Zehra, invece, scopre che Halit ha fatto spiare Kemal, e non la prende molto bene... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 16 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 16 ottobre 2025 - Bahar sta cercando un faccia a faccia con Sirin, perché sicura che lei sia al corrente di dove si trovi Sarp e desidera scoprirlo. Quindi, la giovane si reca a casa di Enver ed Hatice per avere un confronto con Sirin, ma quest'ultima non ha la minima intenzione di rispondere alle sue domande. Allora, Bahar va su tutte le furie... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 16 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 ottobre 2025 - Don Romulo dovrà sedare una rissa tra Don Ricardo e suo figlio. A scatenare il putiferio sarà il tentativo del maggiordomo di ristabilire il rapporto con Santos ma, quest’ultimo, non accetterà nemmeno in parte le scuse del suo papà e si infurierà ancora di più con lui per le bugie che gli ha propinato per anni. Intanto Manuel e Don Alonso parleranno dell’eredità e il marchesino confermerà a suo padre di volere che Catalina abbia il palazzo a Cadice, quello che Cruz ha ricevuto da suo padre e che si ostina a non voler cedere alla figliastra... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

