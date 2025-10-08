Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Lunedì 13 ottobre 2025

Yildiz non riesce ad accettare il cambiamento di atteggiamento di Kemal, tanto che sembra volerlo dimenticare una volta per tutte. Intanto, lui sta convincendo Zehra a prendersi altro tempo per organizzare al meglio le loro nozze. Halit, invece, essendo convinto del contrario, sta informando Kemal che il suo matrimonio con la figlia verrà celebrato entro due giorni. Nel frattempo, Dundar si sta presentando a casa di Zeynep per una cena romantica. Poco dopo a sorpresa arrivano Hakan, Irem, Caner, Emir e soprattutto Alihan. Quest'ultimo è molto nervoso.

Martedì 14 ottobre 2025

A Casa Argun la tensione è alle stelle. Yildiz e Kemal, ospite a cena, non fanno che lanciarsi frecciatine. Poi, s'incontrano fugacemente in cucina, e si mettono d'accordo per vedersi di nascosto l'indomani. Intanto, Ender vuole chiedere la custodia esclusiva di Erim. Nel mentre, Alihan l'avvisa del fatto che Halit voglia raccontare tutto del suo passato, e così le domanda se debba aspettarsi qualche sorpresa. Allora, lei gli dice di avere dei trascorsi dolorosi.

Mercoledì 15 ottobre 2025

Halit pretende che Zehra fissi subito la data del matrimonio con Kemal. In seguito, tramite il suo uomo, Sitki, l'imprenditore viene a sapere che il futuro genero e Yildiz si sono visti di nascosto, e questa informazione lo spinge a dubitare delle reali intenzioni di Kemal in merito al suo rapporto con la figlia. Quando Halit la prende di petto, la moglie lo rassicura, garantendogli che ha visto l'ex soltanto per convincerlo a sposare quanto prima Zehra. Intanto, in seguito ad un'accesa discussione con Alihan, Ender vorrebbe trasferirsi a casa di Caner.

Giovedì 16 ottobre 2025

Alihan sta cercando Ender per chiederle scusa, e per proporle di tornare a casa con lui. Sotto gli occhi sgranati di Zeynep, la donna accetta. Intanto, Emir sembra sia finito in grossi guai: ha contratto un enorme debito con uno strozzino. Il suo creditore lo sta avvisando che, se non pagherà quanto prima, il debito crescerà e ne pagherà fisicamente le conseguenze. Zehra, invece, viene a sapere che Halit ha fatto seguire e spiare Kemal.

Venerdì 17 ottobre 2025

Ender è in pensiero per l'imminente matrimonio tra Kemal e Zehra, così decide di ricordare al giovane il loro precedente accordo. Inoltre, per cercare di scongiurare il peggio, la signora si metterà subito ad escogitare un nuovo diabolico piano per rovinare i piani dell'ex figliastra e soprattutto di Halit. Successivamente, Ender convince Alihan ad invitare a cena Hakan, sperando che quest'ultimo porti con sé anche Irem. La ragazza si trova a casa di sua cugina, Zeynep, che sta per ricevere una visita a dir poco inattesa.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.