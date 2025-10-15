Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 ottobre 2025: Volano schiaffi tra Sheila e Steffy, Finn e Deacon devono intervenire!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Finn e Deacon arriveranno a fermare Steffy e Sheila prima che sia troppo tardi ma una terribile minaccia è comunque già volata e creerà, prossimamente, dei gravi danni. Nella puntata di Beautiful in onda il 16 ottobre 2025, il Finnegan e lo Sharpe terranno a freno le loro compagne, che continueranno a insultarsi a vicenda e ad accusarsi di volere una la rovina dell’altra. La Carter accuserà la Forrester di averla minacciata di morte e cercherà il sostegno del figlio, indignata di essersi sentita augurare una simile tragica fine. Steffy si difenderà a spada tratta, sostenendo a gran voce di non farcela più a sopportare la presenza della terribile criminale, che ha terrorizzato per anni la sua famiglia e che ora si lamenta pure dell’odio che prova per lei. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Steffy augura a Sheila la morte

Steffy ha augurato la morte a Sheila. La Forrester non sopporta più che la Carter sia in giro a fare danni e vorrebbe con tutto il cuore che lei sparisse dalla faccia della terra. La minaccia ha fatto scatenare la furia della rossa, che stavolta non si avvicinata volontariamente alla famiglia della sua giovane nemica, che si è però permessa di correre da lei per aggredirla. Le due donne hanno cominciato a picchiarsi, dandosi calci, schiaffi e spintoni, disposte a fermarsi solo alla resa di una delle due.

Finn allarma Deacon, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Finn è arrivato a Il Giardino convinto di trovare là sua moglie e certo che qualcosa di grave sia successo, visto che la ragazza non gli risponde al telefono. Il suo arrivo ha messo in allarme pure Deacon e i due uomini sono corsi in casa per capire se le loro supposizioni – terribili – fossero o no vere. E in effetti lo saranno. Si troveranno davanti una scena terribile: vedranno Steffy e Sheila darsele di santa ragione. I due uomini dovranno intervenire prima che sia tardi e riusciranno, per fortuna, ad allontanarle prima che una delle due si faccia male… peccato però che una minaccia terribile sia già volata e stia per fare danno.

Beautiful Anticipazioni 16 ottobre 2025: Sheila rivela che Steffy di averla minacciata di morte

Sheila confesserà a Finn e Deacon di essere stata attaccata e di essere, stavolta, innocente. Lei non si è più avvicinata alla famiglia della Forrester e ha incontrato per caso Kelly, arrivata a Il Giardino all’improvviso. La Carter accuserà la figlia di Ridge di averla attaccata senza motivo e di averla soprattutto minacciata di morte. Steffy non farà una piega e ribadirà il suo odio verso la rossa. Sheila chiederà l’aiuto di Finn affinché sgridi sua moglie per aver augurato la fine alla sua mamma, stavolta completamente innocente e da mesi in disparte. Il dottore non le darà corda e sosterrà la madre di Hayes sino alla fine ma la terribile minaccia volata durante questo terribile litigio, continuerà ad aleggiare nell’aria e presto farà scoppiare il pandemonio.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.