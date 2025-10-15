Forbidden Fruit Anticipazioni 16 ottobre 2025: Zeynep assiste ad una scena sconvolgente! Ecco di che cosa si tratta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 16 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep sta assistendo ad una scena che la lascia a bocca aperta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 ottobre 2025 alle 14:10, Alihan si sta scusando con Ender, poi le propone di tornare a casa con lui. Zeynep assiste attonita alla scena. Intanto, Emir si è cacciato nei guai: ha contratto un enorme debito con uno strozzino. Il suo creditore lo sta avvisando delle possibili conseguenze. Zehra, invece, scopre che Halit ha fatto spiare Kemal, e non la prende molto bene...

Forbidden Fruit: Zeynep sotto shock...

Ender ha avuto una brutta lite con Alihan, talmente tanto brutta che è giunta ad un'amara conclusione. La donna ha deciso di lasciare subito l'abitazione del marito per andare a chiedere ospitalità a suo fratello Caner. Tuttavia, Alihan sembra essersi pentito del trattamento riservato ad Ender, così va a farle visita anzitutto per chiederle scusa, poi per proporle di tornare a vivere sotto lo stesso tetto. La mora gli dà una risposta affermativa, e lo fa sotto gli occhi sgranati della povera Zeynep, che sta assistendo a questo strano teatrino...

Emir nei guai... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Sembra proprio che Emir si sia cacciato in un gran bel guaio. Il giovane ha contratto un ingente debito con un losco individuo, che ora lo sta spingendo con le spalle al muro. Lo strozzino in questione lo sta mettendo sull'attenti, dicendogli che farebbe meglio a restituirgli quanto prima tutto il denaro che gli deve, poiché altrimenti il debito non farà che crescere e, soprattutto, potrebbe pagarne le conseguenze a livello fisico. Conscio del fatto che abbia a che fare con qualcuno di molto pericoloso, Emir si rende conto di dover correre ai ripari...

Zehra contro Halit, nelle Anticipazioni della puntata del 16 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Halit ha sguinzagliato uno dei suoi uomini, Sitki, e quest'ultimo gli ha ben presto rivelato di aver scoperto qualcosa di davvero interessante: Yildiz e Kemal si erano appena incontrati di nascosto. Allora, avendo iniziato a dubitare delle reali intenzioni del futuro genero, l'imprenditore li ha presi entrambi di petto per mettere le cose in chiaro. Dopo che la bionda ha fornito ad Halit tutte le spiegazioni del caso, quest'ultimo viene fronteggiato anche da Zehra. La ragazza viene a sapere che Halit ha fatto pedinare Kemal, e non la prende molto bene...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.