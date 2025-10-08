Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J.

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 ottobre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful continua con le sue storie sempre più intriganti, tra tradimenti e sfilate di moda. L'appuntamento con la Soap americana è alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì e alle ore 14.00/14.10 il sabato sempre su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete degli episodi inediti che vedremo in onda dal 13 al 18 ottobre 2025 .

Beautiful: ecco le trame complete

Zende accusa Poppy di di essere la causa della situazione imbarazzante in cui si trovano poi entrambi concordano sul fatto che sarebbe meglio se Luna non confessasse nulla a R.J. perché porterebbe alla rottura immediata. Nel frattempo, R.J. rassicura Luna vedendola turbata e la spinge a parlare, ma lei teme di rovinare tutto e continua a tacere, pur soffrendo. Poppy non riesce a smettere di pensare a quanto accaduto e quando Zende continua a insistere sull’argomento, la tensione cresce. Luna, intanto, è con R.J., ma è visibilmente turbata: proprio quando sta per confessargli tutto, il ragazzo la interrompe perché deve andare al lavoro ribadendole il suo amore. Poppy e Zende continuano a discutere e proprio in quel momento arriva Luna, che chiede alla madre di lasciarla sola con Zende. Lui cerca di consolarla perché non ha colpe poi le suggerisce di lasciare R.J. ma lei non vuole saperne. Zende, deluso, le consiglia di non raccontare mai nulla a R.J., così come consigliato da Poppy

A Il Giardino, Hope affronta suo padre, chiedendogli di troncare la relazione con Sheila ed è perentoria. Lui, pur essendo innamorato di Sheila, inizia a riflettere seriamente perché non vuole perdere la sua famiglia. Nel frattempo, Sheila chiede a Hope di darle una seconda occasione ma la ragazza le fa notare che se ama davvero Deacon deve lasciarlo e lasciare Los Angeles per sempre. Dopo questo confronto, Sheila teme che Deacon sa turbato e così intavola il discorso del matrimonio che vorrebbe finalmente annunciare, trovando Deacon confuso e timoroso di perdere la propria famiglia. Per riappacificarsi con la sua fidanzata, Deacon le propone di sostituire un cameriere assente e Sheila accetta. Ma mentre lavora al ristorante, incontra per caso la piccola Kelly che invia un selfie alla madre Steffy. Furiosa lei corre a “Il Giardino” e affronta la donna, intimandole di stare lontana dalla sua famiglia, ribadendole che non potrà mai avere il legame con Finn che tanto desidera.

In ufficio, Thomas e Hope si scambiano tenerezze e scherzano. Thomas spera che l’approvazione del nonno possa convincere anche Brooke, sempre molto legata a Eric. Mentre si baciano, arriva R.J., che scherza sul loro atteggiamento, paragonandolo a ciò che prova per Luna. Il ragazzo, tuttavia, diventa improvvisamente serio perché ha percepito un forte distacco nella ragazza. Thomas e Hope lo tranquillizzano concordando che lui e Luna formano una coppia splendida. Nel frattempo, Bill e Liam si incontrano alla Forrester e salta fuori il nome di Steffy. Liam gli confida la sua preoccupazione: teme che Sheila, ora libera, possa tornare a minacciare la sicurezza della famiglia, e spera che Steffy capisca che l’unica soluzione è tenerla il più lontano possibile

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.