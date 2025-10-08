La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 ottobre 2025: Sirin e Piril alleate per eliminare Bahar!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 13 al 18 ottobre 2025.

Lunedì 13 ottobre 2025

Mentre Ceyda, che è appena diventata la nuova babysitter del piccolo Bora, si ritrova a dover fare i conti con un problema inaspettato, Enver ed Hatice stanno ricevendo una visita altrettanto inattesa. I due aprono la porta di casa loro a Sarp, il quale sembra avere una certa urgenza di toccare insieme un delicato argomento. Sarp insiste affinché Enver ed Hatice consegnino dei soldi a Bahar, però il sarto si rifiuta categoricamente di assecondarlo.

Martedì 14 ottobre 2025

Ceyda è stata licenziata in tempi record da Jale, e tutto a causa di un equivoco. Infatti, la dottoressa ha pensato che la bionda avesse rubato un peluche appartenente al piccolo Bora, quando in realtà era stato proprio quest'ultimo a metterlo nella sua borsetta affinché potesse restituirlo al piccolo Doruk. Sconvolta dall'accaduto, Ceyda si chiude in se stessa, tanto che non rivela né a Yeliz né a nessun altro che cosa è successo. La sua amica si rende conto che Ceyda si comporta in modo strano.

Mercoledì 15 ottobre 2025

Jale sta per fare una scoperta che la spingerà a fare un passo indietro. La dottoressa viene a sapere che è stato il piccolo Bora a mettere Tombo, il peluche, nella borsa di Ceyda, e che quindi quest'ultima non ha commesso alcun furto. Jale raggiunge la scuola di Nisan e Doruk sperando d'incontrare Ceyda, però proprio quel giorno i bambini sono stati accompagnati da Bahar.

Giovedì 16 ottobre 2025

Bahar vorrebbe avere a tutti i costi un confronto con Sirin, poiché è certa che lei sappia bene dove si trovi Sarp e desidera scoprirlo. Pertanto, la giovane si dirige in fretta e furia a casa di Enver ed Hatice per avere un faccia a faccia con Sirin. Tuttavia, nel momento, in cui si rende conto che la sorellastra non ha la minima intenzione di rispondere alle sue domande, Bahar perde la staffe.

Venerdì 17 ottobre 2025

Bahar è fuori di sé dalla rabbia. La poverina si è recata a casa di Enver ed Hatice per affrontare Sirin, certa che quest'ultima sappia perfettamente dove si trovi Sarp; dal momento che non ha ricevuto alcuna risposta, si è infuriata. Dopodiché, curiosa di scoprire chi sia il suo nuovo famoso fidanzato, Bahar decide di seguire Sirin. Nel mentre, Ceyda, determinata a farla pagare a Jale per il modo in cui l'ha trattata, le sta per fare un dispetto.

Sabato 18 ottobre 2025

Suat porta Sirin ad un appuntamento con Piril: vuole convincere quest'ultima che la perfida riccia può aiutarli a sbarazzarsi di Bahar. Intanto, Jale cerca di aiutare la protagonista, dandole il numero di una pedagogista che l'aiuti ad affrontare le difficoltà di Nisan e Doruk, i quali fanno fatica ad accettare che Sarp non viva con loro. Hatice, invece, è allarmata perché non trova più i soldi del genero; non sapendo che sia stato Enver a spenderli, chiede spiegazioni a Sirin. La donna, provata, scoppia a piangere, poi mente al marito, dicendogli che è triste per la tensione che c'è tra lui e la loro figlia. Per accontentarla, Enver si riappacifica con Sirin. Per finire, Bahar riceve un messaggio da parte di Sarp, il quale la invita a raggiungerla. In verità, a scrivere l'sms è stato qualcun altro.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:05.