Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 ottobre 2025 - il faccia a faccia tra RJ e Luna era inevitabile e la Nozawa potrebbe rivelare tutta la verità che Poppy e Zende non vogliono che lei riveli. Il Forrester potrà finalmente scoprire di persona cosa è successo alla sua innamorata. I due si incontreranno alla maison e il ragazzo passerà subito all’attacco le domande, notando che la sua amata è in imbarazzo e distaccata. Luna si affretterà a rincuorarlo sul fatto che non abbia nulla contro di lui ma che sia solo molto scossa per quello che è successo la notte prima. Ma riuscirà davvero a dirgli cosa è accaduto? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 7 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 7 ottobre 2025 - Yildiz, stanca della sua vita insieme ad Halit, prende una drastica decisione: se ne va di casa. La bionda si affretta a raggiungere Kemal, anche per confessargli i suoi sentimenti, ma scopre che lui sta convolando a nozze con Zehra. Tuttavia, al momento del fatidico "sì", una telefonata interrompe la cerimonia: Erim ha avuto un brutto incidente... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 7 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 7 ottobre 2025 - Sarp chiede aiuto a Munir affinché protegga Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, visto che gli spietati uomini del temibile Nezir li stanno tenendo sotto stretta sorveglianza. In seguito, il giovane deve parlare a quattr'occhi con Piril. Sarp spiega alla moglie che Sirin lo tiene in pugno. Ecco perché... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 7 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 ottobre 2025 - alla tenuta ci sono grandi novità ma non tutti sono felici di queste news. Leocadia si troverà a gestire l’arrivo inaspettato di Angela, sua figlia, alla tenuta. Avremo modo di scoprire qualcosa in più sul passato della nemica numero 1 di Cruz ma anche della sua dolce figlioletta, un personaggio a cui ci affezioneremo sicuramente. Intanto lo scandalo continuerà a tormentare i marchesi e le loro finanze, che rischiano di crollare da un momento all’altro. La gravidanza di Jana complicherà tutto . Sì perché l’arrivo di un nuovo erede, figlio di un’ex cameriera, non farà altro che peggiorare la loro situazione... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

