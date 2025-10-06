TGCom24
Forbidden Fruit Anticipazioni 7 ottobre 2025: Yildiz corre da Kemal, ma lui sta sposando Zehra!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 7 ottobre 2025 su Canale 5: Yildiz vuole aprire il suo cuore a Kemal. Peccato che quest'ultimo stia per convolare a nozze con Zehra!

Forbidden Fruit Anticipazioni 7 ottobre 2025: Yildiz corre da Kemal, ma lui sta sposando Zehra!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 7 ottobre 2025 alle 14:10, Yildiz, stanca della sua vita insieme ad Halit, prende una drastica decisione: se ne va di casa. La bionda si affretta a raggiungere Kemal, anche per confessargli i suoi sentimenti, ma scopre che lui sta convolando a nozze con Zehra. Tuttavia, al momento del fatidico "sì", una telefonata interrompe la cerimonia: Erim ha avuto un brutto incidente...

Forbidden Fruit: Yildiz non ne può più...

Zeynep non è per niente felice in questo momento. La giovane era ad un passo dal coronare il suo sogno d'amore, sposando l'amato Alihan, ma quest'ultimo l'ha lasciata di stucco convolando a nozze con un'altra, e per giunta con la perfida Ender. Zeynep, però, non è la sola a non essere serena: neanche sua sorella è di ottimo umore. Yildiz non tollera più la convivenza con Halit. Suo marito, infatti, continua a giudicarla e rimproverarla senza alcun ritegno, ed in più non fa che tenerla sotto stretta sorveglianza, specialmente perché teme che possa derubarlo...

Yildiz corre da Kemal... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz è talmente tanto esasperata dalla sua vita insieme ad Halit da essere giunta ad una drastica conclusione. La ragazza si era da poco trasferita altrove, in seguito ad un acceso litigio con il consorte; poi, però, Halit l'ha raggiunta per chiederle di tornare a casa con lui, e Yildiz ha acconsentito. Dato che continua ad essere profondamente infelice al suo fianco, la bionda sta preparando nuovamente i bagagli per andare via dalla villa. Non sapendo dove altro andare e desiderosa di aprirgli il suo cuore, Yildiz va a bussare da Kemal, dove ad attenderla c'è un'agghiacciante sorpresa...

Kemal si sta sposando con Zehra, nelle Anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz si trova a casa di Kemal per dichiarargli i suoi sentimenti, ma quest'ultimo si sta unendo in matrimonio con Zehra. La sorella di Zeynep è sotto shock: non avrebbe mai e poi mai potuto immaginare che l'ex marito, da sempre innamorato di lei, si sarebbe spinto fino a questo punto. Tuttavia, al momento del fatidico "sì", la cerimonia viene interrotta da una telefonata sconcertante che riguarda Erim: quest'ultimo ha avuto un brutto incidente, ed a quanto pare ha investito una donna che potrebbe essere passata a miglior vita. Sono tutti nel panico!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 10 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

