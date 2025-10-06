TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 7 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?

Il faccia a faccia tra RJ e Luna era inevitabile e la Nozawa potrebbe rivelare tutta la verità che Poppy e Zende non vogliono che lei riveli. Nella puntata di Beautiful in onda il 7 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester potrà finalmente scoprire di persona cosa è successo alla sua innamorata. I due si incontreranno alla maison e il ragazzo passerà subito all’attacco le domande, notando che la sua amata è in imbarazzo e distaccata. Luna si affretterà a rincuorarlo sul fatto che non abbia nulla contro di lui ma che sia solo molto scossa per quello che è successo la notte prima. Ma riuscirà davvero a dirgli cosa è accaduto? Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 7 ottobre 2025: Luna vuole dire la verità a RJ ma…

Luna non vuole segreti con RJ, non di quelli che potrebbero anzi che rovineranno la sua relazione con il Forrester. La Nozawa è certa che se non dirà nulla al suo amato, le cose finiranno per ritorcersi contro di lei e non potrà in nessun modo rimediare. Per lei è necessario affrontare la dura verità delle cose anche se il rischio è di perdere tutto. Poppy e Zende, visto come si sono svolte davvero le cose, non sono d’accordo con lei e l’hanno pregata di tacere, di non dire nulla né al figlio di Brooke né a nessun altro. Dovrà essere il loro segreto.

Luna a confronto con RJ, la verità verrà a galla? Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna ha cercato di evitare il confronto con RJ per quanto ha potuto. La ragazza si è negata al telefono, chiudendo la chiamata velocemente e senza che il Forrester potesse fiatare. Ha però capito di averlo lasciato in ansia e desideroso di una spiegazione. Per questo non potrà esimersi dal raggiungerlo in ufficio e affrontarlo faccia a faccia. RJ comincerà subito a chiederle come sta e a domandarle come si senta adesso e se stia o no meglio. Il ragazzo le domanderà cosa le sia successo e se, per caso, si sia pentita di quello che è successo tra loro e abbia desiderio di chiudere la loro storia. Luna verrà presa in contropiede e si affretterà a rincuorare il suo innamorato, dicendogli che non intende assolutamente rompere con lui, anzi è felice di stare al suo fianco e non avrebbe potuto desiderare di meglio. Ma poi, spinta dall’urgenza di dire la verità, gli confiderà di dovergli raccontare una cosa successa la notte prima, che non la lascia tranquilla. Ma gli dirà veramente tutto?

Beautiful Anticipazioni: Poppy e Zende pronti a fermare Luna

Poppy e Zende sono molto preoccupati che Luna riveli davvero la verità a RJ. I due si incontreranno alla Forrester e la Nozawa, arrivata in azienda proprio per parlare con il ragazzo, gli domanderà se non abbia in qualche modo cercato di approfittare del momento. Il nipote di Eric si scuserà per quello che è successo e sosterrà a gran voce di non aver mai avuta intenzione di giocare un tiro mancino a Luna ma di esserne sinceramente innamorato. Per questo motivo il fatto che lei non sia felice di quello che è successo, lo ferisce tantissimo e vorrebbe che non fosse mai successo, non così e non con un senso di colpa così terribile come quello che ora sente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

