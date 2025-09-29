TGCom24
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 settembre 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 settembre 2025.

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 settembre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:40, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 settembre 2025 - per Bill è arrivato il momento di capire se Poppy gli sta nascondendo, da tempo, una verità scottante. Sì perché il magnate ha fatto a bruciapelo la domanda per scoprire se Luna è o no sua figlia e questo non solo dopo aver ricevuto un piccolo suggerimento da parte di Liam ma anche e soprattutto dopo aver fatto i conti e aver capito che l’età della giovane stagista coincide con il suo incontro con la Nozawa. Insomma Dollar Bill ha idea che la ragazza possa essere davvero sangue del suo sangue e la prospettiva comincerà pure a piacergli. Rivelerà di essere pronto a prendersi le sue responsabilità di padre e di farsi perdonare per la sua assenza... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 29 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 29 settembre 2025 - Dundar va a casa di Zeynep per chiederle scusa, ma s'imbatte in Caner ed Emir che, per fare uno scherzo alla giovane, hanno il volto coperto. L'uomo, spaventato, estrae la pistola e gliela punta contro. Per fortuna, sopraggiunge Zeynep che cerca di placare gli animi; nella confusione, però, Kaju fugge via. Ritrovato il cagnolino, Alihan sceglie di tenerlo con sé, convinto che l'amata non sia in grado di occuparsene a dovere. Ender, tuttavia, solleva qualche polemica in merito... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 29 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 29 settembre 2025 - Hatice, fuori di sé, si sta recando in tutta fretta verso la sontuosa villa di Suat, con il solo intento di convincere Sirin a tornare a casa con lei. Enver, non essendo d'accordo con lei, ha tentato di trattenerla, ma non ci è riuscito. Ora, la poverina si trova faccia a faccia con la seconda figlia, e le propone di seguirla; Sirin, benché non sembri così convinta di volerla assecondare, accetta. Peccato che, non appena avrà messo di nuovo piede nel loro appartamento, la perfida riccia non farà altro che riaccendere i conflitti famigliari, specialmente perché si scontrerà con Hatice... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 29 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 settembre 2025 - Jana e Manuel saranno salvati da un simpatico vecchietto, che li porterà nella sua umile ma calda dimora. I due ragazzi saranno felicissimi di conoscere la sua storia e la sua meravigliosa moglie, che li farà sentire a casa e che offrirà loro un pasto caldo e tetto sotto cui dormire, senza dover affrontare i pericoli del bosco. Intanto alla tenuta cominceranno ad arrivare delle notizie terribili. Lo scandalo si abbatterà sulla famiglia nonostante i marchesi abbiano cercato di stare attenti a non far scatenare su di loro voci terribili... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.

