Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 settembre 2025: Bill vuole la verità su Luna e non si tirerà indietro!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 29 settembre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful ci aspetta lunedì 29 settembre 2025, alle ore 13.55 su Canale5, con una nuova puntata ricca di novità. Le anticipazioni ci rivelano che per Bill è arrivato il momento di capire se Poppy gli sta nascondendo, da tempo, una verità scottante. Sì perché il magnate ha fatto a bruciapelo la domanda per scoprire se Luna è o no sua figlia e questo non solo dopo aver ricevuto un piccolo suggerimento da parte di Liam ma anche e soprattutto dopo aver fatto i conti e aver capito che l’età della giovane stagista coincide con il suo incontro con la Nozawa. Insomma Dollar Bill ha idea che la ragazza possa essere davvero sangue del suo sangue e la prospettiva comincerà pure a piacergli. Rivelerà di essere pronto a prendersi le sue responsabilità di padre e di farsi perdonare per la sua assenza. Ma ecco nel dettaglio cosa vedremo negli episodi della Soap.

Beautiful Anticipazioni 29 settembre 2025: Bill vuole la verità da Poppy

Bill ha sconvolto Poppy con una domanda a bruciapelo. Il magnate ha deciso di scoprire la verità su Luna ed è certo che qualcosa gli sia stata nascosta. Sì perché non solo le parole di Liam lo hanno messo sull’attenti ma anche i suoi calcoli, che si è fatto nel corso dei giorni, lo hanno spronato a vederci chiaro. Lo Spencer è sicuro che l’età della stagista corrisponda al momento del suo incontro con la Nozawa e ci sono quindi molte probabilità che la ragazza sia sua figlia. Poppy è rimasta senza parole, incapace di rispondere velocemente al quesito inaspettato dell’uomo che ha ripreso a frequentare, assiduamente, dopo tanti anni.

Luna è figlia di Bill? Ecco la domanda che travolgerà le puntate di Beautiful

Bill ha fatto i suoi calcoli e, come abbiamo detto, l’età di Luna coincide perfettamente con il festival in cui lui e Poppy si sono conosciuti. Il magnate vorrebbe capire se ci sono davvero concrete possibilità di essere il papà della ragazza, cosa che lo renderebbe molto felice. Sì perché lo Spencer comincerà a fantasticare di avere un’altra rampolla, una femmina stavolta, e ne sarà veramente molto felice. L’idea lo alletterà moltissimo e parrà davvero contento di potersi presentare davanti alla stagista dicendole di essere il suo papà. Poppy però prenderà tempo e negherà subito che questo sia possibile ma il suo nervosismo tradirà un certo imbarazzo sulla questione e Bill sospetterà che gli stia mentendo.

Beautiful: Zende non smette di tormentare Luna

Il matrimonio di Donna ed Eric è stato breve ma intenso. La Logan non si aspettava che la festa in onore del patriarca di trasformasse nelle sue nozze e deve ammettere di essere veramente felice. Tutti sono contenti di questo grande evento e Luna è felice di aver assistito. La ragazza si renderà conto di aver però bevuto un po’ troppo e di aver cominciato a sentire gli effetti dell’alcol. A rendere le cose più difficili sarà Zende, che non smette di osservarla e di seguirla a ogni passo, senza farsi scoprire da RJ. Il Forrester è determinato a non mollare la presa sulla Nozawa e a volerla conquistare in qualche modo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.