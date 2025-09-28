Forbidden Fruit Anticipazioni 29 settembre 2025: Caner ed Emir in pericolo di vita!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 29 settembre 2025 su Canale 5: Caner ed Emir rischiano grosso, Dundar gli sta puntando contro una pistola!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono sbalorditive. Nell'episodio in onda il 29 settembre 2025 alle 14:10, Dundar va a casa di Zeynep per chiederle scusa, ma s'imbatte in Caner ed Emir che, per fare uno scherzo alla giovane, hanno il volto coperto. L'uomo, spaventato, estrae la pistola e gliela punta contro. Per fortuna, sopraggiunge Zeynep che cerca di placare gli animi; nella confusione, però, Kaju fugge via. Ritrovato il cagnolino, Alihan sceglie di tenerlo con sé, convinto che l'amata non sia in grado di occuparsene a dovere. Ender, tuttavia, solleva qualche polemica in merito...

Forbidden Fruit: Zeynep respinge Alihan...

Dopo aver avuto con lei un'accesa discussione, Dundar ha scoperto chi fosse davvero Zeynep. Allora, temendo che potesse pagare le conseguenze del suo comportamento sopra le righe, l'uomo ha deciso di recarsi alla Falcon Airlines con un'automobile come gesto di scuse. Tuttavia, quando Alihan si è accorto che Dundar fosse armato, si è affrettato ad andare a prestare soccorso alla sua amata; Zeynep, però, ancora adirata per le sue nozze segrete con Ender, lo ha rimesso subito al suo posto, ricordandogli che non avesse bisogno del suo aiuto.

Dundar punta la pistola contro Caner ed Emir... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ora, Dundar sta andando a bussare alla porta di Zeynep, sempre con l'intenzione di chiederle perdono per il modo in cui l'ha trattata quando si sono incontrati presso il concessionario. L'uomo, però, non s'imbatte nella mora, bensì in Caner ed Emir. Questi ultimi, tra l'altro, hanno il volto coperto, perché volevano fare uno scherzo a Zeynep; Dundar, convinto di avere a che fare con due malviventi, estrae la pistola e minaccia di aprire il fuoco. Per fortuna, la sorella di Yildiz giunge per tempo a placare gli animi e a riportare un po' d'ordine...

Ender si contrappone ad Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 29 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Mentre Dundar punta la pistola contro Caner ed Emir, e Zeynep prende in mano la situazione per riportare un po' di pace in casa propria, Kaju fugge: il cagnolino approfitta del momento di caos generale per sgattaiolare via. Fortunatamente, Alihan lo ritrova. Inoltre, quest'ultimo decide di tenersi Kaju, poiché certo del fatto che la sua ex fidanzata non sia in grado di occuparsene a dovere. Peccato che Ender, la sua nuova "mogliettina", non abbia alcuna intenzione di convincere con un animale! Alihan sembra quindi costretto a tornare sui suoi passi...

