TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Forbidden Fruit | Forbidden Fruit Anticipazioni 29 settembre 2025: Caner ed Emir in pericolo di vita!
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni 29 settembre 2025: Caner ed Emir in pericolo di vita!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 29 settembre 2025 su Canale 5: Caner ed Emir rischiano grosso, Dundar gli sta puntando contro una pistola!

Forbidden Fruit Anticipazioni 29 settembre 2025: Caner ed Emir in pericolo di vita!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono sbalorditive. Nell'episodio in onda il 29 settembre 2025 alle 14:10, Dundar va a casa di Zeynep per chiederle scusa, ma s'imbatte in Caner ed Emir che, per fare uno scherzo alla giovane, hanno il volto coperto. L'uomo, spaventato, estrae la pistola e gliela punta contro. Per fortuna, sopraggiunge Zeynep che cerca di placare gli animi; nella confusione, però, Kaju fugge via. Ritrovato il cagnolino, Alihan sceglie di tenerlo con sé, convinto che l'amata non sia in grado di occuparsene a dovere. Ender, tuttavia, solleva qualche polemica in merito...

Forbidden Fruit: Zeynep respinge Alihan...

Dopo aver avuto con lei un'accesa discussione, Dundar ha scoperto chi fosse davvero Zeynep. Allora, temendo che potesse pagare le conseguenze del suo comportamento sopra le righe, l'uomo ha deciso di recarsi alla Falcon Airlines con un'automobile come gesto di scuse. Tuttavia, quando Alihan si è accorto che Dundar fosse armato, si è affrettato ad andare a prestare soccorso alla sua amata; Zeynep, però, ancora adirata per le sue nozze segrete con Ender, lo ha rimesso subito al suo posto, ricordandogli che non avesse bisogno del suo aiuto.

Dundar punta la pistola contro Caner ed Emir... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ora, Dundar sta andando a bussare alla porta di Zeynep, sempre con l'intenzione di chiederle perdono per il modo in cui l'ha trattata quando si sono incontrati presso il concessionario. L'uomo, però, non s'imbatte nella mora, bensì in Caner ed Emir. Questi ultimi, tra l'altro, hanno il volto coperto, perché volevano fare uno scherzo a Zeynep; Dundar, convinto di avere a che fare con due malviventi, estrae la pistola e minaccia di aprire il fuoco. Per fortuna, la sorella di Yildiz giunge per tempo a placare gli animi e a riportare un po' d'ordine...

Ender si contrappone ad Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 29 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Mentre Dundar punta la pistola contro Caner ed Emir, e Zeynep prende in mano la situazione per riportare un po' di pace in casa propria, Kaju fugge: il cagnolino approfitta del momento di caos generale per sgattaiolare via. Fortunatamente, Alihan lo ritrova. Inoltre, quest'ultimo decide di tenersi Kaju, poiché certo del fatto che la sua ex fidanzata non sia in grado di occuparsene a dovere. Peccato che Ender, la sua nuova "mogliettina", non abbia alcuna intenzione di convincere con un animale! Alihan sembra quindi costretto a tornare sui suoi passi...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Amici 25, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Daniele Doria e Simona Ventura tra gli ospiti in studio
anticipazioni TV Amici 25, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Daniele Doria e Simona Ventura tra gli ospiti in studio
Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 settembre 2025: Bill vuole la verità su Luna e non si tirerà indietro!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 settembre 2025: Bill vuole la verità su Luna e non si tirerà indietro!
La Notte nel Cuore Anticipazioni 28 settembre 2025: Samet non vuole più il divorzio, Tahsin lo aggredisce!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 28 settembre 2025: Samet non vuole più il divorzio, Tahsin lo aggredisce!
Uomini e Donne: Chi è Sara Gaudenzi? Età, Lavoro, Flavio, Instagram. Tutto sulla Nuova Tronista
news VIP Uomini e Donne: Chi è Sara Gaudenzi? Età, Lavoro, Flavio, Instagram. Tutto sulla Nuova Tronista
Beautiful: Eric sposa di nuovo Donna. Ecco in un’INFOGRAFICA tutti i matrimoni del Forrester con la Logan e non solo
anticipazioni TV Beautiful: Eric sposa di nuovo Donna. Ecco in un’INFOGRAFICA tutti i matrimoni del Forrester con la Logan e non solo
Bruno Barbieri - 4 Hotel nella Riviera di Ulisse nella puntata in onda su Sky e NOW il 28 settembre 2025
anticipazioni TV Bruno Barbieri - 4 Hotel nella Riviera di Ulisse nella puntata in onda su Sky e NOW il 28 settembre 2025
Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "È stata un’esperienza quasi surreale, non è per tutti"
news VIP Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "È stata un’esperienza quasi surreale, non è per tutti"
Tu Si Que Vales, al via la dodicesima edizione, stasera su Canale 5
anticipazioni TV Tu Si Que Vales, al via la dodicesima edizione, stasera su Canale 5
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV