Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 luglio 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 luglio 2025 - le accuse di Xander hanno scoperchiato il vaso di Pandora e per Thomas si sta facendo tutto più difficile. Nonostante Steffy abbia cercato di fermarlo, Finn è sempre più convinto di voler mettere un freno alla relazione tra Hope e suo cognato. E senza peli sulla lingua rivelerà al Forrester esattamente quello che pensa di lui e addirittura passerà alle minacce. Steffy, da parte sua, continuerà a riflettere sull'assurda situazione che si è creata tra suo fratello e suo marito e la cosa la rende molto ma molto nervosa. La giovane spererà che Hope non renda le cose ancora più difficili lasciandosi condizionare dalle parole del dottor Finnegan...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 24 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 24 luglio 2025 - nel bel mezzo di una conversazione con Hakan, Alihan ha un attacco di panico legato ad un trauma del passato. Il giovane pensa che l'amore causi solo dolore, e così annulla un appuntamento con Zeynep, restando a fissare un anello che le aveva comprato. Intanto, Ender e Caner tendono una trappola a Yildiz: le fanno consegnare da Aysel un falso invito ad una cerimonia del re della Repubblica di Lombeliko. La bionda, al settimo cielo, parte con Sengul. Una volta giunte sul posto, dei giornalisti le umiliano pubblicamente. Quando Halit lo scopre va su tutte le furie. In un secondo momento, Yildiz si rende conto che ciò che è accaduto le sta regalando un'inaspettata popolarità sui social. Nel mentre, Halit le dà un life caoch che le insegni come comportarsi nel suo ambiente. Per finire, Erim accusa un malore e finisce in ospedale...

La forza di una donna: Anticipazioni del 24 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 24 luglio 2025 - Bahar è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo l'ennesimo episodio di svenimento. Ora che è stata dimessa, è tornata a casa da Hatice ed Enver. Sirin, gelosa di tutte le attenzioni che i genitori riservano alla sorellastra, è scappata nel cuore della notte. Sopraffatta dagli eventi, Bahar dimentica il compleanno della piccola Nisan. Nel momento in cui quest'ultima glielo fa notare, la poverina inizia a sentirsi in colpa, così come anche tutti gli altri. In seguito, Hikmet, aggiornato da Bersan, viene a sapere che Ceyda ha una relazione clandestina con Yusuf. Ma perché la mora gli ha rivelato questo segreto? Perché l'uomo le ha parlato delle imminenti nozze tra Bahar ed Arif. Per finire, le bugie della perfida riccia vengono a galla, tanto che Hatice e la primogenita si riappacificano. Allora, Bahar decide di restare dalla madre...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 24 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 luglio 2025 - Petra e Martina diranno basta ad Ayala e si alleeranno per liberarsi di lui. La marchesina salverà la governante dalla furia di Ignacio, che tenterà di strozzarla. Capito che entrambe hanno un conto in sospeso contro il conte, decideranno di unire le forse per cacciarlo definitivamente dalla tenuta. Intanto Cruz informerà tutti di avere intenzione di organizzare una festa di benvenuto per Jana mentre Catalina metterà alle strette Pelayo, chiedendogli di prendere una volta per tutta una decisione su di loro e che sia definitiva. Maria prometterà a Manuel di aiutare Jana ad abituarsi alla nuova vita mentre Don Romulo sarà pronto a salutare tutti...

