Beautiful Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 luglio 2025: Finn trema, Hope è in pericolo!

Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 20 al 26 luglio 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap di Canale5.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 20 al 26 luglio 2025 su Canale5. Prima delle anticipazioni complete degli episodi della Soap, ecco un piccolo riassunto: Finn è preoccupato per Hope e decide di parlarle a cuore aperto nonostante Steffy minimizzi e sia convinta che Xander sia tornato a Los Angeles solo per vendetta. Intanto la Logan spera che le cose tra lei e Thomas si sistemino e che nessuno scopra della proposta di matrimonio del Forrester.

Beautiful: Scopriamo le anticipazioni complete delle puntate dal 20 al 26 luglio 2025

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda da domenica 20 a sabato 26 luglio 2025. Ecco le anticipazioni:

Finn è rimasto sconvolto dall’incontro con Xander e ne ha parlato con Steffy. I due hanno dovuto però interrompere il discorso, che riprenderanno con un certo nervosismo. Il dottore è molto teso mentre la Forrester difende il fratello, certa che lui non c’entri nulla con quanto accaduto a Emma e che si sia trattato solo di un incidente. La ragazza spinge il marito a chiudere questa faccenda, sicura che Xander voglia solo vendetta contro la sua famiglia. Finn però non riesce a calmarsi, il suo sesto senso lo porta a credere che Hope sia in pericolo e che il passato di suo cognato sia più oscuro di quanto voglia si sappia.

Hope ha detto di no alla proposta di matrimonio di Thomas ma il Forrester non si arrende e torna sull’argomento. La Logan gli chiede di non dire a nessuno quanto successo. Lo stilista accetta di non raccontare nulla ma spera che le cose cambino e che lei possa accettare di sposarlo ma soprattutto lo ami come lui ama lei. Hope ha troppa paura che qualcuno scopra che ha detto di NO e teme la reazione di Steffy, che ha già rivelato di essere in ansia per suo fratello e per un probabile rifiuto della sua sorellastra.

Bill e Poppy stanno passando la serata insieme e tutto sembra procedere per il meglio. Dollar Bill confida alla donna di ricordarsi di averla conosciuta a un festival anni prima ma lei cerca di sviare il discorso. Steffy rivela a Thomas che Xander è tornato a Los Angeles e ha incontrato Finn, a cui ha raccontato la storia di Emma. La Forrester confessa al fratello che l’Avant ha mosso pesanti accuse contro di lui. I due fratelli sono certi che il ragazzo voglia vendicarsi di loro e di quello che è successo in passato. Finn non è invece per nulla convinto che Xander si stia muovendo solo per vendetta.

Finn ha davvero molta paura per Hope e nonostante sua moglie sia convinta che Xander voglia solo vendetta, lui è certo che qualcosa sia davvero successo. Il medico è convinto che Thomas sia un uomo pericoloso e che Hope rischi grosso. Per questo motivo chiama la Logan, deciso a parlarle. Una volta faccia a faccia con lei, il dottore le rivela di essere molto in ansia e le dichiara tutte le sue perplessità nei confronti del cognato. Hope è certa che Thomas non sia un uomo così terribile e dichiara di conoscerlo bene. La giovane tentenna quando il marito di Steffy le racconta quello che gli ha raccontato Xander.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.