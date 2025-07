La Promessa Anticipazioni 24 luglio 2025: Petra e Martina alleate per distruggere Ayala!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 24 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Petra e Martina pronte a liberarsi, insieme, di Ayala... una volta per tutte!

Petra e Martina diranno basta ad Ayala e si alleeranno per liberarsi di lui. Nella puntata de La Promessa in onda il 24 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la marchesina salverà la governante dalla furia di Ignacio, che tenterà di strozzarla. Capito che entrambe hanno un conto in sospeso contro il conte, decideranno di unire le forse per cacciarlo definitivamente dalla tenuta. Intanto Cruz informerà tutti di avere intenzione di organizzare una festa di benvenuto per Jana mentre Catalina metterà alle strette Pelayo, chiedendogli di prendere una volta per tutta una decisione su di loro e che sia definitiva. Maria prometterà a Manuel di aiutare Jana ad abituarsi alla nuova vita mentre Don Romulo sarà pronto a salutare tutti. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 24 luglio 2025: Petra e Martina alleate contro Ayala

Martina ha affrontato Ayala dopo aver scoperto la verità sull'avvelenamento. La marchesina non ne può più della sua presenza a La Promessa e come lei anche Petra vorrebbe il conte fuori dai piedi. Le due donne si troveranno completamente d’accordo e decideranno di unire le forze per liberarsi di lui. L’alleanza sarà subito utile perché Martina salverà Petra dalla furia di Ayala, che tenterà di strozzarla. La governante rivelerà alla sua nuova alleata perché odi così tanto Ignacio e le confiderà che l’uomo è il padre di Feliciano.

La Promessa Anticipazioni: Catalina impone a Pelayo una scelta

Catalina ha il cuore spezzato. La ragazza non avrebbe mai immaginato che Pelayo arrivasse a tanto e tentasse di farla abortire. Il giovane sta cercando di farsi perdonare ma non è facile, soprattutto perché sembra non aver ancora preso una decisione in merito al loro futuro. La marchesina imporrà al conte una scelta e stavolta non vorrà più passi indietro; dovrà intraprendere una strada definitiva e dovrà decidere se fare da padre o no al bambino in arrivo.

Cruz organizza una festa per accogliere Jana, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Cruz sta facendo le cose in grande e visto che non può opporsi all’entrata in famiglia di Jana, a meno che non rinunci a suo figlio, la marchesa ha deciso di fingere… e di fingere bene. Per questo informerà tutti di voler organizzare un grande festa in onore di Jana e del suo trasferimento al piano nobile, dove diventerà una signora e dovrà essere chiamata “signorina Exposito” dalla servitù. Maria prometterà a Manuel di aiutare l’amica ad abituarsi a questo grande cambiamento e a non farla sentire sola mentre Don Romulo si preparerà a dire addio a tutti, visto che non ha ottenuto dai marchesi il reintegro di Pia nel suo staff.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.