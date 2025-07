Forbidden Fruit Anticipazioni 24 luglio 2025: Alihan si sente male! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 24 luglio 2025 su Canale 5: Alihan, traumatizzato da un evento del passato, ha un attacco di panico e prende una drastica decisione che riguarda Zeyenp...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 luglio 2025 alle 14:10, nel bel mezzo di una conversazione con Hakan, Alihan ha un attacco di panico legato ad un trauma del passato. Il giovane pensa che l'amore causi solo dolore, e così annulla un appuntamento con Zeynep, restando a fissare un anello che le aveva comprato. Intanto, Ender e Caner tendono una trappola a Yildiz: le fanno consegnare da Aysel un falso invito ad una cerimonia del re della Repubblica di Lombeliko. La bionda, al settimo cielo, parte con Sengul. Una volta giunte sul posto, dei giornalisti le umiliano pubblicamente. Quando Halit lo scopre va su tutte le furie. In un secondo momento, Yildiz si rende conto che ciò che è accaduto le sta regalando un'inaspettata popolarità sui social. Nel mentre, Halit le dà un life caoch che le insegni come comportarsi nel suo ambiente. Per finire, Erim accusa un malore e finisce in ospedale...

Forbidden Fruit: Alihan ha un attacco di panico!

Alihan sta per vivere un brutto momento che lo spingerà a prendere una drastica decisione in merito alla sua relazione amorosa con Zeynep. Il moro sta chiacchierando con Hakan, quando all'improvviso ha un attacco di panico a causa di un trauma del passato. Allora, Alihan inizia a riflettere sul fatto che l'amore sia un sentimento che non causa altro che dolore. Alla luce di questo suo ragionamento, il giovane arriva ad annullare l'appuntamento che aveva fissato con la mora. Alihan resta a casa a fissare sconsolato l'anello che aveva comprato a Zeynep...

Yildiz ingannata e umiliata... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender continua a cercare di distruggere Yildiz. Ormai la donna ha preso di mira la ragazza, e non ha alcuna intenzione di lasciarla in pace. Ender e Caner fanno consegnare da Aysel a Yildiz un falso invito per prendere parte ad una fantomatica cerimonia del re della Repubblica di Lombeliko. La bionda, all'oscuro dell'inganno, è entusiasta, tanto che organizza subito il viaggio con la sua amica Sengul. Quando arrivano sul posto, però, Yildiz e Sengul si rendono conto di essere cadute in una trappola: ad attenderle ci sono dei giornalisti pronti ad umiliarle pubblicamente. Halit lo viene a sapere, e s'infuria...

Erim ricoverato in ospedale, nelle Anticipazioni della puntata del 24 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz è ancora piuttosto scossa da ciò che le è appena successo: è stata ingannata, e soprattutto umiliata pubblicamente. La giovane è amareggiata, ma sta per fare una scoperta che la lascerà di stucco, e che potrebbe farle cambiare umore. Infatti, sembra che quanto accaduto le stia regalando un'inattesa popolarità sui social. Mentre Yildiz inizia a compiacersene, Halit decide di affidarla ad un life coach che le insegni una volta per tutte come comportarsi nel suo ambiente. Come la prenderà la cameriera? Al contempo, il povero Erim accusa un malore e finisce in ospedale. Come sta il ragazzino?

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.