Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 luglio 2025: Thomas sotto minaccia ma Steffy lo difenderà!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 24 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Finn e Thomas il confronto sarà serratissimo e voleranno minacce pericolosissime. Steffy invece cercherà ancora un modo per placare suo marito.

Le accuse di Xander hanno scoperchiato il vaso di Pandora e per Thomas si sta facendo tutto più difficile. Nella puntata di Beautiful in onda il 24 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, nonostante Steffy abbia cercato di fermarlo, Finn è sempre più convinto di voler mettere un freno alla relazione tra Hope e suo cognato. E senza peli sulla lingua rivelerà al Forrester esattamente quello che pensa di lui e addirittura passerà alle minacce. Steffy, da parte sua, continuerà a riflettere sull’assurda situazione che si è creata tra suo fratello e suo marito e la cosa la rende molto ma molto nervosa. La giovane spererà che Hope non renda le cose ancora più difficili lasciandosi condizionare dalle parole del dottor Finnegan.

Beautiful Anticipazioni: Finn vuole Thomas lontano da Hope

Finn ha messo in guardia Hope e non intende lasciare che la dolce Logan venga di nuovo imbrogliata. Nel Finnegan è scattato l’istinto di protezione per la figlia di Brooke, a cui sembra legato da un sincero sentimento di amicizia e tenerezza. La biondina ha apprezzato tantissimo l’atteggiamento del medico ma non ha messo in dubbio che Thomas sia cambiato. Forse qualcosa è successo in passato con Emma ma non è detto che sia quello che Xander va dicendo in giro e per Hope non avere prove contro Thomas Forrester costituisce la certezza di non poterlo accusare di nulla. Finn però la vorrebbe lontana da lui a ogni costo.

Finn minaccia Thomas, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful del 24 luglio 2025

Hope lascerà lo studio di Finn e subito dopo alla porta del dottore busserà Thomas. Il Forrester rivelerà di aver ascoltato la conversazione tra i due e di esser piuttosto deluso che suo cognato abbia sparato così tanto a zero contro di lui. Il dottore gli confermerà di non aver mai avuto una buona opinione di lui e di pensare tutt’ora che lui non sia cambiato e che forse non cambierà mai. Il medico confesserà anche di credere che Xander non abbia inventato tutto e che lui possa essere colpevole davvero della morte di Emma Barber. Il confronto tra i due ragazzi diventerà serratissimo sino ad arrivare a delle vere e proprie minacce. Finn intimerà a Thomas di stare lontano da Hope altrimenti se la vedrà con lui.

Beautiful: Steffy in ansia per Thomas. Finn sta esagerando

Steffy ha scoperto che Finn ha chiamato Hope nel suo studio e non le ci è voluto molto per capire che suo marito ha picchiato duro contro Thomas con la storia di Xander. Per fortuna, per il momento, la Logan non sembra essere particolarmente colpita dalle dichiarazioni di suo marito e dell’Avant e pare invece essere d’accordo con lei sull’innocenza di Thomas. Ma Steffy starà comunque in campana e si riproporrà di parlare al più presto con il suo consorte, affinché la smetta di dare contro a suo cognato, con cui dovrebbe fare squadra e non additarlo come sta facendo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.