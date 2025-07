La forza di una donna Anticipazioni 24 e 25 luglio 2025: Sirin fa del male a Nisan ed Enver se ne va di casa!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni degli Episodi de La forza di una donna in onda oggi, 24 e 25 luglio 2025, su Canale 5, ci svelano che, Sirin mette in atto l'ennesimo piano diabolico, ma stavolta a pagarne le conseguenze sarà la piccola Nisan...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nelle puntate in onda il 24 e il 25 luglio 2025 sempre alle 15:45, Bahar, presa da tutto ciò che le sta accadendo, dimentica il compleanno della piccola Nisan; quando se lei glielo fa notare, la giovane diventa preda dei sensi di colpa. E mentre Bersan prova a riavvicinarsi ad Arif, Ceyda tenta di far capire a Bahar che l'uomo si è innamorato di lei. Inoltre, vengono a galla le bugie di Sirin, tanto che Hatice si riappacifica con Bahar, e quest'ultima accetta di restare con la madre. Infine, Bahar dice ad Hatice ed Enver che, nel caso in cui dovesse morire a causa della sua malattia, vorrebbe che fossero loro ad occuparsi dei bambini. Intanto, la riccia sta spingendo Nisan ad origliare, e così la bimba scopre che presto potrebbe dire addio a sua madre...

La forza di una donna: Dove siamo rimasti...

Nelle puntate precedenti, Bahar è stata ricoverata in ospedale dopo essere svenuta per l'ennesima volta. Intanto, il dottor Sinan le ha fatto sapere che presto dovrà informare i suoi cari perché è possibile che si dovrà sottoporre ad un trapianto di midollo, mentre la dottoressa Jale informare Hatice ed Enver delle sue gravi condizioni di salute. Pertanto, una volta rientrata a casa, la poverina ha finalmente potuto godere delle attenzioni materne. Per lo stesso motivo, Sirin, fuori di sé dalla gelosia, ha deciso di mettere in atto uno dei suoi folli piani: è scappata nel cuore della notte sperando che, in questo modo, potesse spingere la mamma a mettere alla porta sia Bahar che i piccoli Nisan e Doruk...

Sirin smascherata... Questo è ciò che succederà nella Puntata del 24 luglio 2025 de La forza di una donna

Bahar è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo l'ennesimo episodio di svenimento. Ora che è stata dimessa, è tornata a casa da Hatice ed Enver. Sirin, gelosa di tutte le attenzioni che i genitori riservano alla sorellastra, è scappata nel cuore della notte. Sopraffatta dagli eventi, Bahar dimentica il compleanno della piccola Nisan. Nel momento in cui quest'ultima glielo fa notare, la poverina inizia a sentirsi in colpa, così come anche tutti gli altri. In seguito, Hikmet, aggiornato da Bersan, viene a sapere che Ceyda ha una relazione clandestina con Yusuf. Ma perché la mora gli ha rivelato questo segreto? Perché l'uomo le ha parlato delle imminenti nozze tra Bahar ed Arif. Per finire, le bugie della perfida riccia vengono a galla, tanto che Hatice e la primogenita si riappacificano. Allora, Bahar decide di restare dalla madre.

Sirin fa del male a Nisan, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 25 luglio 2025 de La forza di una donna

Arif e Yusuf sono stati colpiti da un terribile lutto. Bersan, conscia del fatto che l'ex sia giù di morale per la morte di Ulviye, approfitta del momento per provare a riavvicinarglisi. Nel mentre, Ceyda sta tentando di far capire a Bahar che Arif nutre qualcosa nei suoi confronti. Come le risponderà la protagonista? Poi, Bahar prende una boccata di coraggio e comunica ad Hatice ed Enver che vorrebbe che fossero loro a prendersi cura dei piccoli Nisan e Doruk, nel caso in cui non riuscisse a sopravvivere alla sua malattia. Sirin spinge la nipotina ad origliare, e così Nisan scopre che la madre potrebbe morire. Sotto shock, Bahar fa i bagagli e torna nella sua vecchia abitazione, ed il patrigno la segue. Secondo Enver, infatti, la figlia è irrecuperabile...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.