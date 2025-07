La Promessa Anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2025: Jana nuova signora della tenuta ma a caro prezzo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di luglio 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 20 al 26 luglio 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 20 al 26 luglio 2025 con una settimana ricca di cambiamenti, alleanze, intrighi e furti. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap leggendo le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

Domenica 20 luglio 2025

Don Lorenzo, pungolato da Martina, le rivela che Ayala si è avvelenato da solo per metterla in difficoltà e per farla rinchiudere in manicomio. La marchesina è pronta a prendersi la sua rivincita e ad aggredire il conte. Amalia ha messo in guardia Vera e dopo questo può lasciare il palazzo mentre Don Romulo, che ha dato le dimissioni, sta per dire addio alla servitù, in forte agitazione per la sua decisione. Padre Samuel, il nuovo sacerdote di Lujàn, arriva a La Promessa e informa Jana, Teresa e Maria di dover alloggiare in una delle stanze nel loro piano. Jana invece non è ancora pronta a lasciare i suoi alloggi per trasferirsi tra i nobili mentre Cruz è sicura di voler procedere con quanto deciso, ovvero portare l’ex cameriera ai piani nobili. La marchesa dà ordine a Petra di informare tutto il personale affinché trattino la fidanzata del figlio come una vera signora.

Lunedì 21 luglio 2025

Don Lorenzo e Cruz sono d’accordo sul fatto che le voci sui tradimenti di Don Alonso siano state messe in giro dai duchi De Los Infantes, che vogliono vendetta per quello che è successo a Jimena. Peccato che la verità sia un'altra. Catalina rivela a Martina che il vero padre del figlio che aspetta è Adriano poi affronta Pelayo e litiga con lui a causa di quello che il conte ha fatto. Jana parla con i suoi colleghi del grande cambiamento che l’attende e, sebbene riluttante, dovrà abituarsi a essere chiamata signorina Exposito. Petra rivela a Teresa di aver saputo della relazione tra Marcelo e Raquel. La cameriera, pur di nascondere il loro segreto, finge di essere indignata e rancorosa ottenendo il sostegno della governante.

Martedì 22 luglio 2025

Ayala è una furia e dopo il confronto con Martina se la prende con Don Lorenzo che lo accusa pesantemente di essere un uomo instabile. Marcelo è arrabbiato con Teresa perché, pur di nascondere il loro segreto, è arrivata a farlo passare per un poco di buono e per un traditore. José Juan non molla la presa su Curro e insiste affinché il barone sposi Julia per riparare alla morte di Paco. Don Alonso e Don Ricardo discutono delle imminenti dimissioni di Don Romulo. Il marchese ammette di essere molto dispiaciuto per il maggiordomo ma continua a sostenere di non poter riassumere Pia. Padre Samuel rivela un volto oscuro e chiede a Cruz un’altra somma di denaro che la marchesa, riluttante, deve dargli.

Mercoledì 23 luglio 2025

Petra si vendica del comportamento di Marcelo e prima lo accusa di adulterio poi lo obbliga a occuparsi di un compito difficile e lo porta a mancare un impegno preso con Don Ricardo. Il ragazzo non ne può più e si confida con Maria Fernandez, che sa tutto di lui e Teresa. Intanto viene organizzata una festa in onore di Jana e delle sue conquiste ma anche per dire addio a Don Romulo. Petra si allea con Martina per smascherare Ayala e per cacciarlo definitivamente dalla tenuta. Il conte non perde occasione di prendersi la sua vendetta e tenta di strangolare la governante, fermato – per fortuna – da Martina.

Giovedì 24 luglio 2025

Cruz vuole organizzare una festa di benvenuto per Jana mentre Catalina non ne può più del comportamento di Pelayo e dei suoi rinvii; la marchesina decide di mettere alle strette il fidanzato affinché prenda una decisione definitiva. Maria si propone di aiutare Manuel a rendere meno traumatico il trasferimento di Jana mentre Don Romulo è pronto a salutare tutti. In virtù dell’alleanza con Martina, Petra le confessa il suo grande segreto ovvero che Ayala è il padre di Feliciano.

Venerdì 25 luglio 2025

Padre Samuel si è trasferito a vivere a La Promessa e la sua presenza sembra non essere motivo di fastidio. Eppure il suo comportamento è molto ambiguo e insospettisce Maria, che lo vede mentre ruba un crocifisso dalla sala della tenuta. Jana si trasferisce a vivere tra i nobili e prende possesso della sua nuova camera, salutata dalla famiglia con molto calore. La ragazza non è però così contenta e ha paura di affrontare i signori. Per questo motivo non si presenta al primo pranzo tra i nobili.

Sabato 26 luglio 2025

La servitù è molto in ansia per il furto del crocifisso e tutti si mobilitano per trovarlo. Maria sa chi lo ha rubato ma non vuole fare il nome. Pelayo, messo alle strette, ha una dura discussione con Catalina alla fine della quale dichiara di volerla sposare il più presto possibile e di voler riconoscere il bambino. Curro è in difficoltà con José Juan e non sa cosa fare; Martina lo prega di non accettare un matrimonio che non vuole. Jana continua a rimanere barricata nella sua stanza e dopo il pranzo ha intenzione di boicottare anche la cena con i signori.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.