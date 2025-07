Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 luglio 2025 - Finn non ha potuto resistere e nonostante le rassicurazioni della moglie, ha deciso di intervenire in prima persona. Il dottore incontrerà Hope nel suo studio e la informerà del suo faccia a faccia con Xander. Il medico rivelerà alla Logan di essere molto preoccupato per lei, visto il suo rapporto con Thomas, che l’Avant ha additato come assassino. La bionda inizialmente prenderà le difese del suo innamorato ma poi sentendo il nome di Emma Barber comincerà a tremare e a non essere poi così tanto convinta che il Forrester sia innocente... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 luglio 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 23 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 23 luglio 2025 - Zeynep è molto in ansia per la sua relazione segreta con Alihan, specialmente nel momento in cui Yildiz si presenta improvvisamente in ufficio e si comporta in modo troppo amichevole con lui. Intanto, Alihan regala all'amata una ciondolo a forma di angelo; Zeynep è lusingata, ma non riesce a tranquillizzarsi. Come se non bastasse, Asuman non fa che commentare sarcasticamente tutto ciò che lei dice o fa, rendendo tutto più complicato. In un secondo momento, Yildiz ha una discussione piuttosto animata con Asuman poiché quest'ultima ha ripreso la sua attività di sensitiva. Ferita, la donna riparte il giorno seguente. Per finire, Zehra e Sinan diventano sempre più intimi, anche perché hanno un grande sogno in comune, ossia quello di aprire una clinica estetica insieme. Nel frattempo, Ender riesce finalmente ad ottenere un'abitazione più decorosa grazie all'intervento di Erim... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 21 al 25 luglio 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 23 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 23 luglio 2025 - Bahar, dopo l'ennesimo episodio di svenimento, è stata ricoverata in ospedale. Qui la giovane riceve la visita di Yeliz, la quale le deve parlare di una cosa molto importante. Tuttavia, la loro conversazione viene interrotta sul più bello dall'arrivo di Arif e Ceyda, che vogliono far visita a Bahar. Una volta dimessa, quest'ultima deve tornare a vivere a casa di Hatice, dove la convivenza è ancora più difficile di prima del ricovero. Sirin, non sopportando la sua presenza e desiderosa di attirare su di sé tutte le attenzioni, arriva persino a scappare nel cuore della notte. La madre è sconvolta per la scomparsa della secondogenita, ma non sa che, in realtà, Sirin sta benissimo: il suo è soltanto un piano per spingerla a cacciare via di casa Bahar e i piccoli Nisan e Doruk... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 23 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 luglio 2025 - Petra avrà modo di vendicarsi di Marcelo e di metterlo in grande difficoltà. La governante, dopo aver parlato con Teresa a aver accusato il giovane di adulterio, lo obbligherà a occuparsi di una faccenda molto complicata, che gli farà perdere un appuntamento di lavoro don Don Ricardo. Intanto Curro si lascerà scappare con Jana il grande sacrificio che Manuel ha fatto per lei e la giovane romperà ogni indugio e sarà pronta a salire al piano nobile, cambiando per sempre la sua vita. Per darle dei calorosi saluti, i camerieri le organizzeranno una festa d’addio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 26 luglio 2025.