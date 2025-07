Forbidden Fruit Anticipazioni 23 luglio 2025: Yildiz ferisce nel profondo sua madre Asuman...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 23 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz ha una brutta discussione con sua mamma Asuman...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 23 luglio 2025 alle 14:10, Zeynep è molto in ansia per la sua relazione segreta con Alihan, specialmente nel momento in cui Yildiz si presenta improvvisamente in ufficio e si comporta in modo troppo amichevole con lui. Intanto, Alihan regala all'amata una ciondolo a forma di angelo; Zeynep è lusingata, ma non riesce a tranquillizzarsi. Come se non bastasse, Asuman non fa che commentare sarcasticamente tutto ciò che lei dice o fa, rendendo tutto più complicato. In un secondo momento, Yildiz ha una discussione piuttosto animata con Asuman poiché quest'ultima ha ripreso la sua attività di sensitiva. Ferita, la donna riparte il giorno seguente. Per finire, Zehra e Sinan diventano sempre più intimi, anche perché hanno un grande sogno in comune, ossia quello di aprire una clinica estetica insieme. Nel frattempo, Ender riesce finalmente ad ottenere un'abitazione più decorosa grazie all'intervento di Erim...

Forbidden Fruit: Zeynep in ansia...

Zeynep non riesce a mantenere i nervi saldi. La giovane è ansiosa perché inizia ad avvertire il peso di dover portare avanti una relazione segreta con Alihan. Come se non bastasse, Yildiz ed Asuman non fanno che rendere tutto ancora più complicato. La sorella, ad esempio, si presenta improvvisamente in ufficio e si comporta in modo un po' troppo amichevole con il moro. Zeynep si sente in grande imbarazzo, conscia che Yildiz dovrebbe prendersi meno confidenza con Alihan. Quest'ultimo, vedendo quanto l'amata sia turbata, le regala un ciondolo a forma di angelo, sperando di tirarla su di morale; peccato che, per quanto Zeynep sia lusingata dal suo bel gesto, non riesce proprio a tranquillizzarsi...

Yildiz ferisce Asuman... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Asuman è arrivata in città per prendere parte al matrimonio di Yildiz, ma continua ad infastidire Zeynep, commentando con fare sarcastico tutto ciò che lei dice o fa. Ora, tra l'altro, la donna sta per avere un duro faccia a faccia con la bionda. Yildiz ce l'ha con Asuman perché quest'ultima ha ripreso la sua attività di sensitiva; allora, la ragazza le dice che si è sempre vergognata di averla come madre. Sentendosi ferita, Asuman decide di togliere il disturbo, così il giorno seguente prepara i bagagli e se ne va...

Ender canta vittoria, nelle Anticipazioni della puntata del 23 luglio 2025 di Forbidden Fruit

A quanto pare, Zehra e Sinan, l'ex amante segreto di Ender, stanno diventando sempre più intimi. In fin dei conti, ad unirli c'è il grande sogno di dare avvio ad un'attività insieme. Infatti, la figlia di Halit e Sinan vorrebbero aprire una clinica estetica; riusciranno prima o poi di concretizzare questo grande desiderio? Parallelamente, la mora sta per raggiungere un traguardo molto importante. Grazie all'intervento di Erim, il quale ha affrontato la questione con il padre per conto suo, Ender si sta finalmente per trasferire in un appartamento decisamente più dignitoso rispetto a quello dove ha trascorso le sue giornate dopo il divorzio. La donna tira un sospiro di sollievo: non ne poteva davvero più di continuare a stare in una casa tanto fatiscente!

