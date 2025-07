La Promessa Anticipazioni 23 luglio 2025: Jana pronta alla sua nuova vita mentre Petra si vendica di Marcelo!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 23 luglio 2025 su Rete4 Jana sarà pronta a cambiare vita mentre Petra metterà Marcelo in grande difficoltà, riuscendo a vendicarsi di lui. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 23 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni della puntata ci rivelano che Petra avrà modo di vendicarsi di Marcelo e di metterlo in grande difficoltà. La governante, dopo aver parlato con Teresa a aver accusato il giovane di adulterio, lo obbligherà a occuparsi di una faccenda molto complicata, che gli farà perdere un appuntamento di lavoro don Don Ricardo. Intanto Curro si lascerà scappare con Jana il grande sacrificio che Manuel ha fatto per lei e la giovane romperà ogni indugio e sarà pronta a salire al piano nobile, cambiando per sempre la sua vita. Per darle dei calorosi saluti, i camerieri le organizzeranno una festa d’addio. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 23 luglio 2025: Petra si vendica di Marcelo

Petra non ha mai sopportato Marcelo e ha sempre colto ogni occasione per mettere il ragazzo in difficoltà. Dopo averlo visto in intimità con Raquel e dopo che Teresa lo ha calunniato, la governante troverà il modo giusto per dargli una bella lezione e per vendicarsi di lui che – secondo la sua opinione – ha preso il posto di Feliciano. Petra lo farà impazzire dandogli un compito molto gravoso e facendogli perdere un importante impegno di lavoro con Don Ricardo. Marcelo sarà molto triste per tutto questo e si confiderà con Maria, al corrente di tutta la verità.

Jana pronta a diventare una signora, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Cruz e Don Alonso hanno detto sì al matrimonio del loro figlio con la sua amata cameriera ma hanno preteso che i due ragazzi facciano qualcosa per loro. Jana non ha voluto chinare la testa davanti alle minacce della marchesa e sino a ora non ha accettato di trasferirsi al piano nobile. Curro le farà cambiare idea. Il ragazzo si lascerà sfuggire che Manuel ha rinunciato al volo per lei e la giovane, grata e commossa per quello che il suo amato ha fatto, non se la sentirà più opporsi e si preparerà alla sua nuova vita da signora. I camerieri così come Cruz organizzeranno una festa per celebrare questo momento.

La Promessa Anticipazioni: Il matrimonio di Jana e Manuel si avvicina

Jana deciderà di salire al piano nobile e si preparerà ai grandi cambiamenti che dovrà affrontare, non ultimo il fatto di non poter più avere quel rapporto stretto e confidenziale con i suoi amici. La ragazza però sarà felice di potersi godere l’amore di Manuel, che per lei ha fatto una rinuncia enorme. Il matrimonio verrà presto celebrato e non vediamo l’ora di vedere questo bel momento ma anche di scoprire tutte le novità che accadranno da quando Jana Exposito diventerà la moglie dell’erede del casato dei Lujàn.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.