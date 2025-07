La forza di una donna Anticipazioni 22 e 23 luglio 2025: Bahar ricoverata, Sirin scappa di casa!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni delle Puntate de La forza di una donna in onda il 22 ed il 23 luglio 2025 su Canale 5. Bahar viene ricoverata in ospedale e, quando rincasa, Sirin scappa via nel cuore della notte per far allarmare i genitori!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono a dir poco sconvolgenti. Negli episodi in onda il 22 ed il 23 luglio 2025 alle 15:45, Bahar viene ricoverata in ospedale dopo l'ennesimo episodio di svenimento. Il dottor Sinan le fa sapere che urge un trapianto di midollo, quindi è inevitabile che avvisi i suoi cari per riscontrare un eventuale compatibilità. Intanto, la dottoressa Jale avvisa Hatice ed Enver della grave situazione della ragazza. Successivamente, Sirin, notando quanto i genitori siano diventati apprensivi nei confronti di Bahar, decide di mettere in atto uno dei suoi folli piani per cercare di attirare la loro attenzione: nel cuore della notte, scappa di casa. Hatice è in preda al panico, non sapendo che la secondogenita sta bene ed ha un ghigno beffardo stampato sul volto...

La forza di una donna: Dove siamo rimasti...

Nelle puntate precedenti abbiamo visto Bahar trasferirsi a casa di Hatice: non aveva altra scelta, visto che la sua malattia progredisce e lei non può più occuparsi da sola dei piccoli Nisan e Doruk. Ma mentre Enver è felice di questa convivenza, la donna e Sirin sono piuttosto infastidite della loro presenza. Le cose cambiano nel momento in cui Hatice si rende conto che Bahar non sta bene, in seguito ad un episodio di svenimento avvenuto proprio sotto ai suoi occhi. Allora, la riccia, accorgendosi che la madre ha iniziato ad accudire la primogenita, comincia a mettere zizzania. Convinta che Sirin dica la verità, Hatice arriva addirittura a chiudere Bahar fuori di casa, facendole trascorrere la notte al freddo!

Bahar ricoverata... Questo è ciò che succederà nella Puntata del 22 luglio 2025 de La forza di una donna

Sinan sta per dare a Bahar una comunicazione molto importante. A quanto pare, purtroppo le cure non hanno sortito l'effetto sperato, quindi, per sconfiggere una volta per tutte l'anemia aplastica, urge un trapianto di midollo osseo. Per questo motivo, il dottore fa sapere alla paziente che è necessario che ne parli con i suoi cari affinché effettuino gli esami per capire se qualcuno di loro è compatibile. In seguito ritroviamo Ceyda intenta ad esibirsi in una performance canora davanti ad un vasto pubblico. La sua serata, però, viene rovinata dall'arrivo improvviso di Hikmet, il quale invita tutti a non guardarla neanche in faccia. Poi, Bahar sviene di nuovo, e stavolta viene ricoverata in ospedale. Qui, Jale informa sia Hatice che Enver che la poverina è affetta da una grave malattia.

Sirin scappa di casa, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 23 luglio 2025 de La forza di una donna

Bahar, dopo l'ennesimo episodio di svenimento, è stata ricoverata in ospedale. Qui la giovane riceve la visita di Yeliz, la quale le deve parlare di una cosa molto importante. Tuttavia, la loro conversazione viene interrotta sul più bello dall'arrivo di Arif e Ceyda, che vogliono far visita a Bahar. Una volta dimessa, quest'ultima deve tornare a vivere a casa di Hatice, dove la convivenza è ancora più difficile di prima del ricovero. Sirin, non sopportando la sua presenza e desiderosa di attirare su di sé tutte le attenzioni, arriva persino a scappare nel cuore della notte. La madre è sconvolta per la scomparsa della secondogenita, ma non sa che, in realtà, Sirin sta benissimo: il suo è soltanto un piano per spingerla a cacciare via di casa Bahar e i piccoli Nisan e Doruk!

