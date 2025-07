Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 luglio 2025: Finn mette Hope in guardia, Thomas è un assassino!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 23 luglio 2025 su Canale5. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn parlerà con Hope e la metterà in guardia da Thomas, accusato da Xander di omicidio. La Logan comincerà a tremare.

Finn non ha potuto resistere e nonostante le rassicurazioni della moglie, ha deciso di intervenire in prima persona. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che il dottore incontrerà Hope nel suo studio e la informerà del suo faccia a faccia con Xander. Il medico rivelerà alla Logan di essere molto preoccupato per lei, visto il suo rapporto con Thomas, che l’Avant ha additato come assassino. La bionda inizialmente prenderà le difese del suo innamorato ma poi sentendo il nome di Emma Barber comincerà a tremare e a non essere poi così tanto convinta che il Forrester sia innocente… Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Finn in ansia per Hope

Da quando ha incontrato Xander, Finn non riesce a calmarsi ma soprattutto non riesce a levarsi di dosso una brutta sensazione. Il dottore non si è mai fidato di suo cognato ma ha sempre pensato che fosse solo uno squilibrato e non un assassino. Le parole dell’Avant lo hanno destabilizzato così tanto da fargli credere che davvero possa essere vero che Thomas abbia ucciso Emma e che, con il suo scaltro modo di fare, abbia insabbiato tutto. La cosa non lo toccherebbe o meglio lascerebbe, forse, cadere il tutto se non fosse che Hope – che lui stima – sta con lui e potrebbe quindi correre un grande pericolo. Per questo ha deciso di chiamarla nel suo studio per raccontarle tutto e metterla in guardia lontano da occhi indiscreti e senza rischiare di essere interrotto da qualcuno.

Beautiful Anticipazioni 23 luglio 2025: Finn mette in guardia Hope da Thomas

Steffy ha messo in guardia Thomas e Finn farà la stessa cosa con Hope. Il dottore ha invitato la Logan a raggiungerlo velocemente nel suo studio per dirle una cosa molto importante. La ragazza ha accettato subito e i due si ritroveranno faccia a faccia. Il dottore comincerà subito con il dirle di non fidarsi del cognato e di volerla vedere accanto a un uomo con un passato non così losco come il Forrester. La bionda cercherà di rassicurarlo dicendogli di essere certa che il suo amante sia cambiato ma poi comincerà a tremare quando sentirà la storia di Emma Barber.

Finn fa tremare Hope, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Finn non sarà d’accordo con Hope; per lui Thomas non è cambiato per nulla e anzi potrebbe nascondere un segreto molto inquietante. Il dottore rivelerà alla Logan del racconto di Xander e del fatto che il giovane sia convinto che Emma sia stata uccisa dal Forrester. Hope comincerà a tremare e vacillerà visibilmente. La ragazza non riuscirà più a difendere il suo amante e avrà paura davvero paura. L’unica soluzione che troverà sarà quella di parlare con il diretto interessato e capire se le voci che circolano sul suo conto siano o no vere. Thomas le dovrà dare immediate spiegazioni e lei non potrà aspettare non ora che le cose si sono fatte così misteriose.

