Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 luglio 2025 - Hope non si renderà conto, purtroppo, di essersi messa in una situazione molto spinosa e ambigua. La Logan non accetterà di sposare Thomas ma comunque indosserà il suo anello. La ragazza lo metterà al collo, come una catenina e darà al Forrester l’illusione di poter un giorno cambiare idea. Questo suo atteggiamento le costerà presto molto caro. Intanto Steffy continuerà a rassicurare suo marito sull’incontro con Xander ma penserà di dover comunque informare il fratello delle voci che l’Avant sta facendo circolare su di lui... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 luglio 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 21 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 21 luglio 2025 - Kemal raggiunge Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz, e durante il loro confronto le confessa di amarla ancora. Infatti, lui ritiene che tra la bionda ed Halit non sia vero amore: Yildiz sta con l'imprenditore solo per interesse economico. Kemal promette alla mora che starà alla larga dalla sorella, anche se continuerà a portare avanti il suo doppio gioco con Ender. In un secondo momento, Yildiz racconta a Zeynep di essersi avvicinata a Kemal dopo che lui l'ha aiutata a smascherare l'inganno di Halit; poi aggiunge che, pur non amandolo, non divorzierà fino a quando non avrà garantito un bel futuro ad entrambe. Successivamente, Zeyenp sorprende Alihan con Hira, e scopre che quest'ultima nutre nei suoi confronti un sentimento sincero. Per finire, Kemal propone a Yildiz di scappare insieme, e lei è indecisa. Ender, invece, mette in atto un piano per riavvicinarsi ad Erdem, rivale di Halit: vuole che diventino soci. In verità, il solo obiettivo della donna è ostacolare il matrimonio tra l'ex marito e Yildiz... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 21 al 25 luglio 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 21 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 21 luglio 2025 - Bahar rimane in ospedale fino a tardi per la terapia, mentre Sirin ne approfitta per continuare a metterle Hatice contro. Infatti, la riccia dice alla madre che la donna non è ancora rientrata perché è uscita con un uomo, lasciandole i piccoli Nisan e Doruk a cui badare. Intanto, Arif aspetta che Bahar abbia finito per riaccompagnarla a casa. I due si mettono a parlare di Sarp, e Bahar asserisce che quest'ultimo potrebbe essere ancora vivo; Arif s'infuria, sostenendo che, quindi, Sarp potrebbe averla lasciata per un'altra. Rincasando, la poverina trova la porta chiusa a chiave, perché Hatice non vuole farla rientrare. Bahar è costretta a passare la notte fuori. Il mattino seguente, la protagonista si reca in un negozio di telefonia e scopre che Enver aveva già portato lì il telefono di Sarp... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 21 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 luglio 2025 - Teresa finirà per calunniare e mettere in cattiva luce suo fratello. Quando Petra la informerà di aver visto Marcelo in compagnia di Raquel, la cameriera fingerà di essere sconvolta e delusa, scatenando la furia non solo della governante – che non vedeva l’ora di avere qualche motivo per screditare il nuovo compagno della fidanzata di Feliciano – ma anche il valletto. Intanto Don Lorenzo riuscirà a convincere Cruz che le voci sui tradimenti di Don Alonso siano state messe in giro dai duchi de Los Infantes, per vendetta, mentre Catalina rivelerà a Martina che il vero padre di suo figlio è Adriano e poi affronterà Pelayo, fuori di sé dalla rabbia per quello che il conte ha tentato di fare... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 26 luglio 2025.