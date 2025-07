La Promessa Anticipazioni 21 luglio 2025: Teresa calunnia Marcelo ma solo per proteggere entrambi!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 21 luglio 2025 su Rete4 Teresa mette in cattiva luce Marcelo pur di proteggere il loro segreto mentre Catalina litiga furiosamente con Pelayo. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 26 luglio 2025. Nella puntata in onda alle ore 19.40 su Rete4, Teresa finirà per calunniare e mettere in cattiva luce suo fratello. Quando Petra la informerà di aver visto Marcelo in compagnia di Raquel, la cameriera fingerà di essere sconvolta e delusa, scatenando la furia non solo della governante – che non vedeva l’ora di avere qualche motivo per screditare il nuovo compagno della fidanzata di Feliciano – ma anche il valletto. Intanto Don Lorenzo riuscirà a convincere Cruz che le voci sui tradimenti di Don Alonso siano state messe in giro dai duchi de Los Infantes, per vendetta, mentre Catalina rivelerà a Martina che il vero padre di suo figlio è Adriano e poi affronterà Pelayo, fuori di sé dalla rabbia per quello che il conte ha tentato di fare. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 26 luglio 2025: Teresa calunnia Marcelo

Teresa deve continuare a mentire e a proteggere il segreto che lei e suo fratello nascondono da ormai diverso tempo e che permette loro di rimanere a La Promessa. La cameriera è riuscita a convincere Don Ricardo a non dire nulla ma si troverà comunque in difficoltà e questo perché Marcelo è stato incauto e si è fatto beccare in compagnia di Raquel. Teresa dovrà fingersi indignata e accusare il ragazzo di essere un donnaiolo quando Donna Petra si presenterà da lei e le racconterà di aver beccato suo marito in atteggiamenti intimi con una sua collega. La domestica urlerà al tradimento e scatenerà la furia della madre di Feliciano, che non vedeva l’ora di potersela prendere con l’uomo che ha preso il posto del suo bambino.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo svia Cruz

Don Lorenzo ha sconvolto Martina e l’ha scatenata contro Ayala ed è pronto a un’altra mossa per tornare a spadroneggiare senza più alcuna minaccia. Il conte riuscirà a sviare le indagini di Cruz e a farle credere che a mettere in giro le voci sull’infedeltà di Don Alonso siano stati i duchi De Los Infantes, decisi a prendersi una vendetta per la morte di Jimena. La realtà è però un’altra ed è stato lui a metterle in circolo, con la complicità obbligata di Amalia, che ha però deciso di ribellarsi e lo ha piantato in asso minacciandolo di ripercussioni gravissime se lui si permetterà di mettere in pericolo Vera.

Catalina furiosa contro Pelayo nella puntata de La Promessa

Jana ha accettato di trasferirsi al piano nobile ma fatica ad abituarsi all’idea che, da ora in poi, i suoi amici la debbano chiamare signorina Exposito. Cruz è stata però piuttosto chiara con tutti e non permetterà che i suoi ordini vengano disattesi. Intanto Catalina rivelerà a Martina la verità e le confesserà che il padre del bambino è Adriano. La marchesina sarà molto arrabbiata con Pelayo e litigherà furiosamente con lui per quello che ha tentato di fare, poi lo obbligherà a prendere una decisione, stavolta definitiva, sul loro rapporto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 26 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.