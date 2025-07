La forza di una donna Anticipazioni 21 luglio 2025: Hatice chiude Bahar fuori casa... ma c'è lo zampino di Sirin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna in onda oggi, 21 luglio 2025, su Canale 5, ci svelano che, dopo che Sirin le ha messo la pulce nell'orecchio, Hatice decide di chiudere Bahar fuori casa!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 luglio 2025 alle 15:45, Bahar rimane in ospedale fino a tardi per la terapia, mentre Sirin ne approfitta per continuare a metterle Hatice contro. Infatti, la riccia dice alla madre che la donna non è ancora rientrata perché è uscita con un uomo, lasciandole i piccoli Nisan e Doruk a cui badare. Intanto, Arif aspetta che Bahar abbia finito per riaccompagnarla a casa. I due si mettono a parlare di Sarp, e Bahar asserisce che quest'ultimo potrebbe essere ancora vivo; Arif s'infuria, sostenendo che, quindi, Sarp potrebbe averla lasciata per un'altra. Rincasando, la poverina trova la porta chiusa a chiave, perché Hatice non vuole farla rientrare. Bahar è costretta a passare la notte fuori. Il mattino seguente, la protagonista si reca in un negozio di telefonia e scopre che Enver aveva già portato lì il telefono di Sarp...

La forza di una donna: Sirin infanga Bahar...

Sirin, gelosa come non mai, sta mettendo una pulce nell'orecchio di Hatice. La ragazza insinua nella madre il dubbio che, in verità, Bahar non stia così male: sta soltanto inscenando dei malesseri per farsi compatire e coccolare. Hatice cadrà nella sua trappola? Intanto, in lavanderia, Sema affida alla protagonista un incarico piuttosto difficile, per non dire impossibile da portare a termine. Per fortuna, consce della situazione, le sue colleghe le danno una mano, in modo tale che Bahar possa liberarsi dall'incombenza per quando arriverà Arif a prenderla. Grazie alle amiche, Bahar arriva in tempo in ospedale per essere ricoverata, mentre Sirin approfitta della sua assenza in casa per continuare a metterle Hatice contro...

Arif su tutte le furie... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sirin dice ad Hatice che, senza ombra di dubbio, Bahar sta tardando perché si trova insieme ad un uomo; per questo motivo, tra l'altro, le ha lasciato i piccoli Nisan e Doruk a cui badare. La donna appare turbata, così come Arif. Quest'ultimo, che ha aspettato che la protagonista finisse la terapia per riaccompagnarla a casa, viene a sapere qualcosa che lo irrita e non poco. Bahar gli rivela di essere sempre più convinta che Sarp sia ancora vivo: lo scambio di messaggi tra il marito e la sua presunta amante sarebbe avvenuto dopo la sua morte. Arif va su tutte le furie, suggerendo che, se questa è la verità, allora vuole dire che Sarp si è rifatto una vita altrove con un'altra donna, abbandonando lei ed i figlioletti!

Hatice chiude Bahar fuori casa, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 21 luglio 2025 de La forza di una donna

Finalmente la terapia è finita, e Bahar può tornare a casa a riposare. Purtroppo, ad attenderla c'è una brutta sorpresa. La giovane tenta di entrare, però non ci riesce, perché la porta è stata chiusa a chiave. Hatice, con le pesanti insinuazioni di Sirin che ancora le risuonano nelle orecchie, ha deciso di lasciarla fuori. Bahar si vede costretta a trascorrere la notte all'aperto. Il mattino seguente, dopo la difficile nottata, la ragazza si reca al negozio di telefonia, dove scopre che Enver aveva già portato lì il cellulare di Sarp. Bahar è confusa: com'è possibile che l'uomo fosse in possesso di questo telefono?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.