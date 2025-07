Forbidden Fruit Anticipazioni 21 luglio 2025: Zeyenp becca Alihan con un'altra!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 21 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep sorprende Alihan in compagnia di Hira...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 21 luglio 2025 alle 14:10, Kemal raggiunge Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz, e durante il loro confronto le confessa di amarla ancora. Infatti, lui ritiene che tra la bionda ed Halit non sia vero amore: Yildiz sta con l'imprenditore solo per interesse economico. Kemal promette alla mora che starà alla larga dalla sorella, anche se continuerà a portare avanti il suo doppio gioco con Ender. In un secondo momento, Yildiz racconta a Zeynep di essersi avvicinata a Kemal dopo che lui l'ha aiutata a smascherare l'inganno di Halit; poi aggiunge che, pur non amandolo, non divorzierà fino a quando non avrà garantito un bel futuro ad entrambe. Successivamente, Zeyenp sorprende Alihan con Hira, e scopre che quest'ultima nutre nei suoi confronti un sentimento sincero. Per finire, Kemal propone a Yildiz di scappare insieme, e lei è indecisa. Ender, invece, mette in atto un piano per riavvicinarsi ad Erdem, rivale di Halit: vuole che diventino soci. In verità, il solo obiettivo della donna è ostacolare il matrimonio tra l'ex marito e Yildiz...

Forbidden Fruit: Kemal fa una confessione...

Kemal si reca da Zeynep ed i due affrontano un'interessante conversazione su Yildiz. Durante questa chiacchierata, Kemal sprona Zeynep a parlare con sua sorella e, poi, fa un'ammissione: è ancora innamorato di Yildiz. D'altra parte, a suo avviso, quest'ultima ed Halit non stanno insieme perché si amano davvero, bensì perché Yildiz è interessata al denaro dell'imprenditore. In seguito, il giovane promette alla mora che resterà alla larga dalla bionda, anche se, in verità, continuerà a portare avanti indisturbatamente il doppio gioco con Ender...

Zeynep sorprende Alihan con Hira... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ora è il turno di Yildiz di fare una confessione a Zeynep. La prima rivela alla seconda che si è avvicinata a Kemal dopo che lui l'ha aiutata a smascherare l'inganno di Halit. Successivamente, però, Yildiz ammette anche che, benché non ne sia innamorata, non divorzierà da lui fino a quando non sarà sicura di aver garantito ad entrambe un futuro migliore del loro passato e del loro presente. In un secondo momento, Zeynep fa una scoperta che la lascia di stucco, deludendola profondamente. La giovane era convinta che la sua relazione con Alihan stesse funzionando, ma adesso lo sorprende insieme ad Hira. Come se non bastasse, l'amica le confida di provare qualcosa di sincero nei confronti del bel moro...

Kemal vuole scappare con Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 21 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Kemal ha promesso a Zeynep che starà lontano da Yildiz, ed invece sta per dimostrare di non essere una persona di parola. Il ragazzo, infatti, accorcia le distanze con l'amata addirittura per proporle di scappare insieme. Come risponderà Yildiz, che appare piuttosto indecisa? Al contempo, Ender sta mettendo in atto il piano finemente architettato per cercare di riavvicinarsi ad Erdem, un ricco e potente uomo d'affari nonché rivale di Halit: il suo scopo è proporgli di diventare soci. D'altra parte, il vero obiettivo della donna è solo uno, ossia cercare di ostacolare il matrimonio tra l'ex marito e l'odiata cameriera, ed infatti sta per compiere la sua prossima mossa in tal senso...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 21 al 25 luglio 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.