Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 luglio 2025: Hope accetta l'anello di Thomas ma non lo sposerà!

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 luglio 2025 su Canale5 Hope indossa l'anello di Thomas... e fa un grave errore! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Hope non si renderà conto, purtroppo, di essersi messa in una situazione molto spinosa e ambigua. Nella puntata di Beautiful in onda il 21 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Logan non accetterà di sposare Thomas ma comunque indosserà il suo anello. La ragazza lo metterà al collo, come una catenina e darà al Forrester l’illusione di poter un giorno cambiare idea. Questo suo atteggiamento le costerà presto molto caro. Intanto Steffy continuerà a rassicurare suo marito sull’incontro con Xander ma penserà di dover comunque informare il fratello delle voci che l’Avant sta facendo circolare su di lui. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 21 luglio 2025: Hope illude Thomas

Thomas vuole sposare Hope ma lei non ha intenzione di diventare la moglie di nessuno. La ragazza sperava di essere stata chiara con il suo innamorato ma evidentemente non gli ha fatto capire di non essere interessata alle nozze, con nessuno. Il Forrester si è convinto che, prima o poi, il loro rapporto evolverà e i due formeranno finalmente quella famiglia che Douglas spera di avere da anni. Hope chiederà allo stilista di pazientare e di non dire a nessuno quanto successo ma farà un errore che le costerà, molto presto, caro. Sì perché sebbene abbia detto di no al matrimonio, accetterà comunque di indossare l’anello di fidanzamento al collo.

Beautiful: Thomas sicuro che Hope cambierà idea

Hope ha rivelato a Thomas di non sentirsi pronta a diventare sua moglie e di volersi godere la loro relazione senza legami di questo tipo. Non ha però messo veramente in chiaro le cose e forse nemmeno lei sa cosa veramente vuole. La ragazza non ha proprio intenzione di sposarsi né ora e forse mai, soprattutto non con lui. Insomma per Hope la relazione con Thomas è un divertimento che la lascia serena e la fa sentire amata ma non pensa che il fratello di Steffy possa essere il suo compagno per la vita. Accettando l’anello e mettendolo come ciondolo, la giovane darà allo stilista l’illusione di poter cambiare idea… cosa che in realtà non pare proprio destinata a fare.

Steffy non permetterà che Thomas sia calunniato, ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Mentre Thomas prometterà a Hope di aspettarla, Steffy cercherà di calmare Finn, visibilmente turbato per il suo incontro con Xander. La Forrester non potrà permettere che suo fratello venga calunniato con un’accusa terribile e infondata e si convincerà di dover immediatamente informare il ragazzo del ritorno dell’Avant. Il dottore invece sarà più che mai convinto di dover parlare con Hope in privato affinché pure lei sia messa al corrente di quello che sta accadendo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 luglio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.