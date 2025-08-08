Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 8 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 8 agosto 2025 - rivedremo la grande tensione dei Forrester dopo l’operazione di Eric. Finn e Bridget hanno informato tutti che il patriarca ha superato l’intervento ma che, purtroppo, ha avuto un infarto, che ha complicato il tutto. Non resta altro che aspettare e sperare che, nelle prossime ore, il designer dia segni di miglioramento. Steffy ringrazierà suo marito per aver fatto questo tentativo coraggioso mentre Brooke attenderà l’arrivo di Katie, che potrà dare un cambio sia a lei e che a Donna. La Logan spingerà il suo compagno a tornare a casa e riposarsi un po’ ma Ridge non riuscirà a lasciare il capezzale del padre, spaventato che con la sua decisione abbia condannato Eric a una vita che lui non voleva fare... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 8 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 8 agosto 2025 - la madre di Lal e Cem si trova in ospedale, ha avuto un infarto. Alihan, Halit e Yildiz accorrono sul posto. Il giorno seguente, anche Zeynep fa lo stesso per assicurarsi che il suo ex capo stia bene; qui, però, si ritrova faccia a faccia con l'ex fidanzato. Intanto, la bionda è alle prese con il trasloco nella sua nuova casa, mentre con una scusa chiede dei soldi al marito per pagare Sengul, che la ricatta. Inoltre, parlando con Defne, Yildiz scopre che può riuscire a sottrarre del denaro ad Halit facendo dei finti pagamenti con la carta di credito. La ragazza si reca in un negozio e propone l'affare alla proprietaria, che accetta. Ender, invece, incontra Sinan, ed insieme decidono di scappare insieme quanto prima. Lui, però, deve fare attenzione a non farsi beccare da sua moglie Zehra... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 8 agosto 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 8 agosto 2025 - Farah non si fida più di Mehmet, tuttavia quando scopre che il suo Paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide di collaborare con la polizia. Intanto, lei ed il piccolo Kerim si trasferiscono nell'appartamento di Tahir, il quale sembra avere un solo obiettivo: tenerli al sicuro. In seguito, però, Tahir scopre che Yasemin ha detto agli agenti che la donna che si è gettata fuori dall'auto in corsa è Farah; allora, spinge quest'ultima a confessare. Dato che Farah continua a tenere la bocca chiusa, il malvivente deve dirle di aver assistito alla sua telefonata con il commissario. Farah prova a spiegargli le sue ragioni, ma Tahir è furioso e la manda via. Per finire, dopo aver tentato senza successo di convincere Kaan ad espatriare, Vera affronta la protagonista e le propone un aiuto concreto in cambio del suo silenzio. A questo punto, Farah è molto confusa, e viene avvicinata nuovamente da Tahir... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

La forza di una donna: Anticipazioni del 8 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 8 agosto 2025 - Hatice scopre dal dottore che Sirin è gravemente malata, e così prova a giustificare i suoi atteggiamenti folli, evitando di darle la colpa. Intanto, Ceyda e Yeliz stanno per tornare a piede libero. Una volta scarcerata, però, la mora riceve una brutta sorpresa: suo marito vuole che divorzino... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 8 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 agosto 2025 - Petra e Martina passano all’attacco e per Ayala si metterà molto male. Don Alonso convocherà il conte e permetterà a sua nipote e alla governante di mostrargli le prove che dicono di avere su Ayala. Il conte si troverà con le spalle al muro, visto che le due avranno davvero qualcosa da far vedere al marchese, qualcosa che si rivelerà determinante per la sorte di Ignacio. Il padre di Manuel, ben contento di avere una valida ragione per cacciare il suo ospite indesiderato, gli intimerà di andarsene subito. Simona, Candela e Lope si occuperanno del menu del matrimonio di Catalina e la ragazza, assaggiando i piatti, farà un tuffo nel passato... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

