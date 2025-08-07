Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 agosto 2025, replica: Ridge in ansia, tornerà mai la pace a casa Forrester?

Anticipazioni TV

Beautiful va in onda in replica e nella puntata dell'8 agosto 2025 Ridge spererà di non aver rovinato tutto con suo padre. La sua famiglia riuscirà a ritrovare la pace? Vediamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful continua a farci compagnia con le repliche delle puntate andate in onda il mese scorso. Le anticipazioni ci rivelano che nella giornata dell’8 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivedremo la grande tensione dei Forrester dopo l’operazione di Eric. Finn e Bridget hanno informato tutti che il patriarca ha superato l’intervento ma che, purtroppo, ha avuto un infarto, che ha complicato il tutto. Non resta altro che aspettare e sperare che, nelle prossime ore, il designer dia segni di miglioramento. Steffy ringrazierà suo marito per aver fatto questo tentativo coraggioso mentre Brooke attenderà l’arrivo di Katie, che potrà dare un cambio sia a lei e che a Donna. La Logan spingerà il suo compagno a tornare a casa e riposarsi un po’ ma Ridge non riuscirà a lasciare il capezzale del padre, spaventato che con la sua decisione abbia condannato Eric a una vita che lui non voleva fare. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: le repliche ci fanno rivedere Stephanie

Beautiful è in vacanza o meglio lo sono le puntate inedite della Soap. Le novità arriveranno dopo Ferragosto e, nel mentre, ci faranno compagnia le repliche degli episodi andati in onda nello scorso mese e che ci riportano in ospedale al capezzale di Eric. Abbiamo già rivisto Finn e Bridget in sala operatoria ma anche il momento in cui i due hanno informato la famiglia che l’intervento è riuscito, non senza complicanze. Eric ha poi avuto la visita inaspettata dello spirito di Stephanie, arrivato a dargli conforto nel momento più difficile della sua vita. Il Forrester dovrà ancora lottare per uscire dalla clinica e tornare nella sua grande villa, accanto a Donna… e sappiamo già che accadrà.

Beautiful Anticipazioni 8 agosto 2025: Eric deve lottare per tornare da Donna

Eric non è ancora fuori pericolo. Finn e Bridget hanno portato a termine l’operazione e sono riusciti a salvare il patriarca da un infarto, arrivato mentre era sotto i ferri. I due medici hanno dimostrato una grande professionalità ma le cose si sono comunque complicate. Ora non resta che aspettare di sapere come Eric affronterà le successive ore e se riuscirà a tornare dai suoi cari. Brooke, Ridge, Steffy e Donna sono molto in pensiero e lo è pure Thorne, che comincerà però a farsi in disparte dopo quanto accaduto con suo fratello. La Logan sarà felice di sapere che Katie sta per arrivare e che presto potrà darle il cambio affinché lei possa tornare a casa e riposarsi un pochino ma anche per confortare Donna, la più provata di tutti. Steffy invece ringrazierà suo marito per aver fatto l’impossibile per curare suo nonno; comunque vada la Forrester è molto fiera del suo consorte e lo sarà sempre.

Ridge teme di aver fatto uno sbaglio nella puntata di Beautiful dell’8 agosto 2025

Oltre a Donna, che rischia di perdere l’uomo che ama, anche Ridge è preoccupato di come vadano le cose. Sul Forrester pesa il senso di colpa. Comincerà infatti a interrogarsi se abbia fatto la cosa giusta a lasciare che Finn operasse suo padre e se le cose, da ora in poi, diventeranno talmente drammatiche da non riuscire a gestirle. Lo stilista avrà paura di aver rovinato per sempre la vita del padre e di averlo costretto a rimanere come un vegetale, su un letto di ospedale. Finn e Bridget non potranno per il momento rassicurarlo e Brooke inviterà il consorte a rimanere positivo e a non farsi abbattere ma soprattutto lo inviterà a prendersi una pausa, tornando a casa o comunque in azienda, per occuparsi degli affari e distrarsi almeno qualche ora. Il suo suggerimento verrà colto ma il designer non riuscirà a togliersi dalla mente i brutti pensieri.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.