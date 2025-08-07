Forbidden Fruit Anticipazioni 8 agosto 2025: Halit derubato da Yildiz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda l'8 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz trova il modo per rubare un po' di denaro ad Halit...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono sbalorditive. Nell'episodio in onda l'8 agosto 2025 alle 14:10, la madre di Lal e Cem si trova in ospedale, ha avuto un infarto. Alihan, Halit e Yildiz accorrono sul posto. Il giorno seguente, anche Zeynep fa lo stesso per assicurarsi che il suo ex capo stia bene; qui, però, si ritrova faccia a faccia con l'ex fidanzato. Intanto, la bionda è alle prese con il trasloco nella sua nuova casa, mentre con una scusa chiede dei soldi al marito per pagare Sengul, che la ricatta. Inoltre, parlando con Defne, Yildiz scopre che può riuscire a sottrarre del denaro ad Halit facendo dei finti pagamenti con la carta di credito. La ragazza si reca in un negozio e propone l'affare alla proprietaria, che accetta. Ender, invece, incontra Sinan, ed insieme decidono di scappare insieme quanto prima. Lui, però, deve fare attenzione a non farsi beccare da sua moglie Zehra...

Forbidden Fruit: Alihan punzecchia Zeynep...

La madre di Lal e Cem ha avuto un infarto, ed ora è ricoverata in ospedale. Non appena lo vengono sapere, Alihan, Halit e Yildiz accorrono sul posto per offrire tutto il loro supporto ai due. Tuttavia, il giorno seguente, anche Zeynep deciderà di andare a trovare Cem, che, in fin dei conti, è stato il suo capo in America. Giunta in ospedale, però, la mora si ritroverà faccia a faccia con il suo ex fidanzato, che non perderà occasione per lanciarle qualche frecciatina: geloso, il suo obiettivo è chiaramente quello di testare l'interesse di Zeynep per il giovane!

Yildiz vuole derubare Halit... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz è alle prese con l'ennesimo trasloco. Ora, lei ed Halit hanno fatto pace, quindi può lasciare il suo vecchio appartamento in condivisione con Zeynep per tornare a stare con il marito. D'altra parte, Yildiz ha ancora un grosso problema: Sengul, che continua a ricattarla. Dato che la sua - ex - amica vuole dei soldi in cambio del suo silenzio, la bionda non può far altro che chiedere con una scusa del denaro ad Halit. Inoltre, parlando con una conoscente, Defne, Yildiz viene a sapere che può sottrarre il denaro al consorte facendo dei finti pagamenti con la carta di credito. Allora, si reca in un negozio e propone questo affare alla proprietaria, che accetta su due piedi...

Ender vuole fuggire con Sinan, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Ender si sta incontrando di nascosto con Sinan. I due avevano una relazione clandestina quando lei era ancora sposata con Halit, e quest'ultimo le ha chiesto il divorzio e tolto tutto proprio perché aveva scoperto il tradimento. Poi, però, Ender ha detto addio a Sinan, e lui è convolato a nozze con Zehra. La verità è che gli ex amanti non hanno mai smesso davvero di desiderarsi, tanto che ora stanno pianificando la loro fuga d'amore. Sinan deve prestare molta attenzione, perché la sua mogliettina non dovrà neanche mai sospettare nulla... Riusciranno a centrare il loro obiettivo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 4 all'8 agosto 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.