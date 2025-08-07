TGCom24
La Promessa Anticipazioni 8 agosto 2025: Petra e Martina silurano Ayala, è la fine?

Silvia Farris
Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni de La Promessa in onda l'8 agosto 2025 su Rete4. Nella puntata della Soap Petra e Martina attaccheranno Ayala e stavolta dimostreranno che è un bugiardo. Basterà a cacciarlo dalla tenuta?

La Promessa Anticipazioni 8 agosto 2025: Petra e Martina silurano Ayala, è la fine?

Petra e Martina passano all’attacco e per Ayala si metterà molto male. Nella puntata de La Promessa in onda l’8 agosto 2025 su Rete4, Don Alonso convocherà il conte e permetterà a sua nipote e alla governante di mostrargli le prove che dicono di avere su Ayala. Il conte si troverà con le spalle al muro, visto che le due avranno davvero qualcosa da far vedere al marchese, qualcosa che si rivelerà determinante per la sorte di Ignacio. Il padre di Manuel, ben contento di avere una valida ragione per cacciare il suo ospite indesiderato, gli intimerà di andarsene subito. Simona, Candela e Lope si occuperanno del menu del matrimonio di Catalina e la ragazza, assaggiando i piatti, farà un tuffo nel passato. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa: Ayala ha fatto un enorme sbaglio e la pagherà cara!

Martina e Petra hanno minacciato Ayala dicendogli di avere le prove per incriminarlo, dimostrando che si è avvelenato da solo. Ignacio non ha dato per nulla credito alle due e ha proseguito con la sua solita spavalderia, certo che le due stiano bluffando. Ma si renderà conto di aver fatto malissimo i suoi calcoli. Sì perché il conte si troverà a dover affrontare una sorta di plotone di esecuzione, con Don Alonso giudice di un processo in cui lui uscirà perdente. Ayala avrebbe dovuto fare mosse più accorte e soprattutto avere paura di due signore inferocite contro di lui. Ma cosa succederà?

La Promessa Anticipazioni 8 agosto 2025: Ayala sbugiardato!

Don Alonso verrà chiamato in causa e convocherà Ayala permettendo alla nipote e alla governante di mostrargli le prove che hanno contro di lui. Ayala, che sino a ora non ha battuto ciglio e anzi è rimasto borioso come sempre, comincerà a tremare. Sì perché Petra e Martina dimostreranno che Ignacio è un bugiardo e che si è avvelenato da solo, incolpando poi di tutto Martina e facendole passare uno dei momenti più brutti della sua vita. Il marito di Cruz, che non vedeva l’ora di trovare un appiglio per liberarsi del suo ospite, andrà su tutte le furie, minaccerà il nobile e gli intimerà di lasciare La Promessa altrimenti prenderà seri provvedimenti.

La Promessa Anticipazioni: Catalina avvolta dai dolci ricordi del passato

Catalina non ha nessuna intenzione di lasciare la tenuta, non dopo il matrimonio e non prima di aver partorito. La ragazza vuole, giustamente, le persone a lei care intorno a lei in un momento così importante per lei ma Pelayo è di tutt’altro avviso e non la vuole nemmeno ascoltare. Il conte continuerà a dire a tutti che lui e la marchesina, una volta che sarà diventata sua moglie, abbandoneranno La Promessa per trasferirsi altrove. Catalina spererà di convincerlo o meglio di fargli capire la sua opinione e nel mentre si occuperà del menu delle sue nozze. Simona, Candela e Lope saranno ben felici di cucinare per lei e prepareranno dei piatti che riporteranno la ragazza nel passato, tra dolci ricordi d’infanzia. Sarà davvero un bel momento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.

