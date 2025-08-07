Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 7 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 7 agosto 2025 - vedremo Bridget e Finn informare la famiglia che l’operazione è conclusa e che è andata bene. I due ragazzi dovranno però anche dire che durante l’intervento, il patriarca ha avuto un infarto e che le sue condizioni sono ancora molto critiche. Per Donna, Brooke, Ridge e Thorne il sospiro di sollievo dovrà presto fare posto di nuovo alla tensione. I due medici diranno a tutti che per capire come evolverà la situazione, dovranno attendere le prossime ore, cruciali per capire quale sarà la sorte dell’amato nonno e padre... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 3 al 10 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 7 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 7 agosto 2025 - dopo che Yildiz gli ha fatto sapere che lo vuole lasciare, Halit organizza un finto rapimento. La poverina si ritrova su uno yacht e non sa il perché: è spaventatissima. Poi, il marito le dice che non ha intenzione di rinunciare al loro amore, e che vuole portarla in luna di miele. Intanto, Zeynep ce l'ha con Yildiz, visto che era rientrata dall'America per starle accanto in un momento difficile. Alihan, invece, si presenta nell'azienda in cui la mora lavora e le rivela che l'ha comprata per poter continuare a stare insieme. Zeynep, sotto shock, si licenzia. Nel frattempo, Zerrin chiede al fratello di avere un occhio di riguardo per la figlia di una sua amica in cerca di occupazione. La giovane in questione si chiama Hira, e quando va a fare un colloquio alla Falcon Airlines si rende conto di essere stata raccomandata da qualcuno! Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 4 all'8 agosto 2025.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 7 agosto 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 7 agosto 2025 - Tahir propone a Farah di stabilirsi a casa sua, dove sarà più al sicuro. Lei, dopo aver visto come lui prende le sue difese, accetta. Prima di trasferirsi, però, deve rincasare per prendere delle cose per il piccolo Kerim, e qui degli agenti l'arrestano con l'accusa di essere un'immigrata clandestina. Allora, Tahir cerca un modo per tirarla fuori di prigione quanto prima, ma non sa che c'è lo zampino di Mehmet, che vuole spingere la giovane a testimoniare. Inaspettatamente, arriva l'ordine di rimpatriare subito le donne in attesa negli uffici dell'Immigrazione, Farah compresa. Quest'ultima viene caricata a forza sull'autobus, e mentre Vera avvisa Orhan di ciò che sta accadendo, Tahir sta cercando di raggiungerla insieme a Bade. Il malvivente riesce a bloccare il mezzo e si scontra con un poliziotto; interviene Mehmet per calmare gli animi. Il commissario vorrebbe riaccompagnare Farah a casa, ma lei preferisce andare via con Tahir e l'avvocatessa, che si dice pronta ad offrirle i suoi servizi... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Io Sono Farah dal 4 all'8 agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 7 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 7 agosto 2025 - Arif cerca di spiegarsi con Bahar, ma lei non ne vuole sapere di lui. Intanto, Ceyda e Yeliz si recano insieme da Sirin per fargliela pagare per aver colpito Bahar. La riccia riesce a chiamare aiuto tempestivamente, tanto che la mora viene arrestata. Una volta rincasata, la bionda rischia di essere buttata giù dalla finestra da Hikmet. Per fortuna, la polizia arriva per tempo per salvarla; poi, però, l'arresta. Parallelamente, Piril continua ad indagare su Bahar per scoprire qualcosa in più su di lei... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 4 all'8 agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 7 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 agosto 2025 - Cruz e Don Alonso scopriranno una novità sconvolgente che metterà in cattiva luce entrambi. I marchesi torneranno dalla festa a casa dei conti di Urbizu e si scoprirà che Pia e Don Romulo, cacciati dalla loro tenuta, sono andati a lavorare per i Duchi De Los Infantes. La marchesa ne sarà inorridita e chiederà al marito di sistemare la faccenda riassumendo i due ma Alonso, stanco dei cambiamenti di umore della consorte, le imporrà di occuparsi lei di questa faccenda. Intanto Catalina dirà a Pelayo di non voler lasciare la sua casa almeno non prima della nascita del suo bambino ma il conte non sembrerà ascoltarla e andrà dicendo a tutti che dopo le nozze partiranno. Teresa pregherà Petra, in nome di Feliciano, di non tormentare più Marcelo e la governate accetterà ma solo per amore di suo figlio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 agosto 2025.