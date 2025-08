Io Sono Farah Anticipazioni 7 agosto 2025: Farah in arresto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Io Sono Farah in onda il 7 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Farah viene arrestata ed ora rischia di essere rimpatriata!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Io Sono Farah ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 7 agosto 2025 alle 15:20, Tahir propone a Farah di stabilirsi a casa sua, dove sarà più al sicuro. Lei, dopo aver visto come lui prende le sue difese, accetta. Prima di trasferirsi, però, deve rincasare per prendere delle cose per il piccolo Kerim, e qui degli agenti l'arrestano con l'accusa di essere un'immigrata clandestina. Allora, Tahir cerca un modo per tirarla fuori di prigione quanto prima, ma non sa che c'è lo zampino di Mehmet, che vuole spingere la giovane a testimoniare. Inaspettatamente, arriva l'ordine di rimpatriare subito le donne in attesa negli uffici dell'Immigrazione, Farah compresa. Quest'ultima viene caricata a forza sull'autobus, e mentre Vera avvisa Orhan di ciò che sta accadendo, Tahir sta cercando di raggiungerla insieme a Bade. Il malvivente riesce a bloccare il mezzo e si scontra con un poliziotto; interviene Mehmet per calmare gli animi. Il commissario vorrebbe riaccompagnare Farah a casa, ma lei preferisce andare via con Tahir e l'avvocatessa, che si dice pronta ad offrirle i suoi servizi...

Io Sono Farah: Farah in arresto...

Dopo l'intervento del piccolo Kerim, Tahir propone a Farah di stabilirsi con lui a casa sua: in questo modo, gli sarà più facile riuscire a tenerli d'occhio e quindi proteggerli. Lei non sa se accettare o meno, ma quando Tahir la difende da alcuni uomini di Ali Galip che vogliono rapirla, si rende conto che non si può fidare di nessun altro. Tuttavia, prima di seguirlo, Farah deve rincasare per prendere delle cose indispensabili per Kerim. Una volta qui, però, arrivano a sorpresa degli agenti di polizia che l'ammanettano e la portano via con loro!

Farah deve essere rimpatriata... Ecco che cosa succederà in questo episodio di Io Sono Farah

Farah è stata arrestata con l'accusa di essere un'immigrata clandestina. Tahir, in allarme, sta cercando un modo per tirarla fuori di prigione quanto prima. D'altra parte, loro non sanno che c'è lo zampino di Mehmet, il quale vuole approfittare dell'occasione per metterla sotto pressione e spingerla a confessare che cosa ha visto la notte dell'omicidio di Alperen. Inaspettatamente, però, arriva l'ordine di rimpatriare seduta stante tutte le donne in attesa negli uffici dell'Immigrazione, compresa Farah, che viene caricata di forza sull'autobus!

Farah va via con Tahir, nelle Anticipazioni della puntata del 7 agosto 2025 di Io Sono Farah

Mentre Vera informa Orhan in merito a ciò che sta succedendo a Farah, Tahir si trova in macchina in compagnia di Bade. Lui riesce a sbarrare la strada all'autobus, e a far scendere la protagonista dal mezzo. Inizia uno scontro piuttosto acceso tra Tahir ed un poliziotto che soltanto l'intervento di Mehmet riesce a sedare. A questo punto, Farah si rifiuta di seguire il commissario e va via con il malvivente e l'avvocatessa, che le promette che si metterà a sua disposizione per offrirle i suoi servizi: l'aiuterà persino ad ottenere la cittadinanza.

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.