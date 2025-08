La Promessa Anticipazioni 7 agosto 2025: Cruz tradita e umiliata. Chi ha osato?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 agosto 2025 su Rete4 Cruz e Don Alonso sconvolti da Pia e Don Romulo, hanno tradito tutti. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Cruz e Don Alonso scopriranno una novità sconvolgente che metterà in cattiva luce entrambi. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 7 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, i marchesi torneranno dalla festa a casa dei conti di Urbizu e si scoprirà che Pia e Don Romulo, cacciati dalla loro tenuta, sono andati a lavorare per i Duchi De Los Infantes. La marchesa ne sarà inorridita e chiederà al marito di sistemare la faccenda riassumendo i due ma Alonso, stanco dei cambiamenti di umore della consorte, le imporrà di occuparsi lei di questa faccenda. Intanto Catalina dirà a Pelayo di non voler lasciare la sua casa almeno non prima della nascita del suo bambino ma il conte non sembrerà ascoltarla e andrà dicendo a tutti che dopo le nozze partiranno. Teresa pregherà Petra, in nome di Feliciano, di non tormentare più Marcelo e la governate accetterà ma solo per amore di suo figlio. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 7 agosto 2025: Cruz inorridita, Pia e Don Romulo l’hanno silurata!

Cruz ha ordito un nuovo piano contro Jana ma la sorte le riserverà una brutta sorpresa, una sorta di punizione, molto umiliante, per le sue ultime malefatte. I marchesi torneranno dalla festa a casa dei conti di Urbizu e saranno sconvolti. I due hanno scoperto che Pia e Don Romulo sono stati assunti dai genitori di Jimena, loro nemici giurati, che hanno colto l’occasione di prendersi una piccola ma fastidiosa rivincita sui loro ex consuoceri. Cruz vorrà sistemare immediatamente le cose e chiederà ad Alonso di riassumerli. Il marchese si rifiuterà di farlo, stanco dei continui cambiamenti della moglie e soprattutto consapevole che niente di tutto questo sarebbe successo se lei non avesse insistito per non dare una mano a Pia. Il padre di Manuel inviterà sua moglie a cavarsela da sola e a risolvere lei questa faccenda spinosa.

Catalina non vuole partire, non ora! Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Pelayo ha informato Catalina della sua intenzione di partire dopo le nozze. Il conte non vuole vivere a La Promessa, non lo ha mai voluto e dopo il matrimonio desidera ricominciare da un’altra parte insieme a sua moglie. La marchesina ha però paura di affrontare la gravidanza senza l’aiuto di persone fidate e di famiglia. La ragazza gli dirà di non avere intenzione di lasciare la sua casa, non prima di aver partorito. Il conte non la ascolterà e continuerà a dire in giro, pure a Simona e Candela, che dopo la cerimonia lui e la sua consorte lasceranno, probabilmente per sempre, le terre dei Lujàn. Ma Catalina permetterà tutto ciò?

La Promessa Anticipazioni: Teresa prega Petra di non tormentare più Marcelo

Marcelo ha deciso di andarsene e per Teresa è un vero problema. Per lei rischia di cambiare tutto, da un momento all’altro e per suo fratello potrebbe andare anche peggio. Ma il giovane non può certo rimanere in una casa dove viene continuamente tormentato. Teresa deciderà quindi di pregare Petra di smetterla con il suo comportamento aggressivo. La giovane chiederà all’ex promessa suocera di avere pietà e di essere tollerante nei confronti del (finto) marito e di farlo in nome di Feliciano. Petra accetterà ma solo per onore e amore del figlio, che ha tanto amato la cameriera.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.