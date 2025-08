Forbidden Fruit Anticipazioni 7 agosto 2025: Yildiz viene rapita! Ecco da chi...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 7 agosto 2025 su Canale 5: Yildiz viene rapita... da Halit!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 agosto 2025 alle 14:10, dopo che Yildiz gli ha fatto sapere che lo vuole lasciare, Halit organizza un finto rapimento. La poverina si ritrova su uno yacht e non sa il perché: è spaventatissima. Poi, il marito le dice che non ha intenzione di rinunciare al loro amore, e che vuole portarla in luna di miele. Intanto, Zeynep ce l'ha con Yildiz, visto che era rientrata dall'America per starle accanto in un momento difficile. Alihan, invece, si presenta nell'azienda in cui la mora lavora e le rivela che l'ha comprata per poter continuare a stare insieme. Zeynep, sotto shock, si licenzia. Nel frattempo, Zerrin chiede al fratello di avere un occhio di riguardo per la figlia di una sua amica in cerca di occupazione. La giovane in questione si chiama Hira, e quando va a fare un colloquio alla Falcon Airlines si rende conto di essere stata raccomandata da qualcuno!

Forbidden Fruit: Halit rapisce Yildiz!

Determinata a continuare a tenere in pugno il marito, Yilidz ha chiesto ad Halit il divorzio. Infatti, lei non ha realmente intenzione di separarsene, ma fa tutto parte di uno dei suoi piani per riuscire ad avere sempre più presa su di lui. Ed anche stavolta la strategia di Yildiz si rivela vincente. Halit organizza un finto rapimento. La bionda si ritrova su uno yacht e non ha la minima idea di che cosa stia accadendo. Yildiz è terrorizzata, però sta per scoprire che c'è lo zampino del consorte. Halit le fa sapere che non vuole rinunciare a lei, e che sta per portarla in luna di miele!

Alihan spiazza Zeynep... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep è fuori di sé dalla rabbia. La giovane era partita insieme a Cem sia perché convinta che avrebbe fatto un passo in avanti con la sua carriera sia perché desiderosa di prendere le distanze da Alihan. Poi, però, si è vista costretta a rientrare prima del previsto, visto che Yildiz l'ha chiamata in preda alla disperazione per colpa del marito. Ed ora che l'ha accontentata, la sorella ha pensato bene di partire con Halit. Come se non bastasse, il moro sta per presentarsi nell'azienda in cui Zeynep lavora per farle una sconvolgente rivelazione...

Zeynep si licenzia, nelle Anticipazioni della puntata del 7 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Alihan si è presentato sul nuovo posto di lavoro di Zeynep per darle un'importante comunicazione: adesso lui è il suo capo, visto che ha rilevato l'azienda. La ragazza è sotto shock. Zeynep è talmente tanto adirata per l'ennesima irrispettosa intromissione di Alihan nella sua vita che arriva a prendere una drastica decisione, darà le sue dimissioni al più presto. Nel mentre, Zerrin ha una richiesta per suo fratello. La donna vorrebbe che Alihan avesse un occhio di riguardo per la figlia di una sua amica che è in cerca di occupazione. La giovane in questione è Hira, e quando andrà a fare un colloquio alla Falcon Airlines si renderà conto di aver ricevuto una raccomandazione da qualcuno di molto influente...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 4 all'8 agosto 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.