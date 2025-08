Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 agosto 2025, replica: L'operazione è conclusa ma Eric non è ancora salvo!

Anticipazioni TV

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda su Canale5 - in replica - il 7 agosto 2025, Finn e Bridget informeranno la famiglia che l'operazione è riuscita ma che Eric non è ancora fuori pericolo.

Beautiful continua con le sue repliche e nella puntata in onda il 7 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Bridget e Finn informare la famiglia che l’operazione è conclusa e che è andata bene. I due ragazzi dovranno però anche dire che durante l’intervento, il patriarca ha avuto un infarto e che le sue condizioni sono ancora molto critiche. Per Donna, Brooke, Ridge e Thorne il sospiro di sollievo dovrà presto fare posto di nuovo alla tensione. I due medici diranno a tutti che per capire come evolverà la situazione, dovranno attendere le prossime ore, cruciali per capire quale sarà la sorte dell’amato nonno e padre. Vediamo insieme le anticipazioni complete dell’episodio della Soap.

Finn vuole salvare Eric a ogni costo ed è per questo che ha studiato una cura sperimentale per il nonno di Steffy. Il ragazzo è riuscito a convincere Ridge a lasciarlo provare anche se ha rischiato di staccare la spina al patriarca, prima ancora di tentare con la sua idea. Bridget si è unita a lui e ha deciso di operare lei stessa, con Finnegan, il suo amato padre. I due ragazzi hanno tirato fuori tutte le loro qualità e sono riusciti ad arginare un pericolo improvviso. Durante l’operazione, Eric ha avuto un infarto e per lui le cose si sono complicate. I medici sono riusciti a impedire che il Forrester morisse e a portare a termine il loro lavoro ma purtroppo non hanno ancora la certezza che tutto sia andato bene.

Beautiful Anticipazioni 7 agosto 2025: Bridget e Finn speranzosi ma la famiglia ha paura

Finn e Bridget usciranno dalla sala operatoria e si dirigeranno verso i loro famigliari, per raccontare come si sono volte le cose. I due giovani riveleranno che le condizioni di Eric sono stabili ma che il Forrester ha avuto un infarto, complicando quindi le cose. I ragazzi saranno ancora positivi e speranzosi ma dovranno comunque dire a tutti che le prossime ore saranno cruciali per sapere quale sarà il destino dell’amato patriarca della Forrester. Nel mentre anche gli altri famigliari, quelli che non sono in ospedale, spereranno di avere presto notizie.

Ecco quando torneranno le puntate inedite di Beautiful

Beautiful è in pausa dal 3 agosto 2025 ma per garantire una continuità di visione, Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche degli episodi più recenti e significativi della Soap. I nuovi episodi torneranno dopo Ferragosto, permettendo agli spettatori di tornare davanti alla TV e di seguire le grandi novità in arrivo. La data di ritorno non è ancora certa; potrebbe trattarsi del 17 agosto così come del 18 agosto 2025 ma è certo che prossimamente assisteremo a colpi di scena sensazionali e alla nascita di una nuova cattiva, che seminerà il panico tra i Forrester.

