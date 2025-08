Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata, in replica, di oggi 4 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 4 agosto 2025 - ci troveremo di nuovo in ospedale, al capezzale di Eric. Dopo aver dato l’ok a staccare la spina, Ridge cambierà idea. Suo padre ha dato segni di voler combattere e ora Finn può provare a salvarlo con la cura sperimentale che ha trovato. Bridget chiederà al marito di Steffy di poterlo assistere in questo difficile momento e di poter fare, anche lei, qualcosa per il suo amato papà. I due dottori si infileranno il camice ed entreranno in sala operatoria; la vita del patriarca sarà completamente nelle loro mani. Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 4 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 4 agosto 2025 - Ender fa ascoltare ad Halit le registrazioni di una conversazione tra Caner e Sengul in cui quest'ultima gli rivelava tutti gli stratagemmi di Yildiz per conquistare l'imprenditore. Poi, però, Sengul ritratta tutto, dichiarando che era solo arrabbiata con la sua amica. Yildiz si dichiara innocente e grida al complotto; poi, vedendo che Halit non si schiera dalla sua parte, se ne va via e torna a vivere nel suo vecchio appartamento. La bionda chiama Zeynep per chiederle di tornare, e la mora avvisa Cem di dover rincasare. Nel mentre, Sengul raggiunge Yildiz e la ricatta, ed Ender se ne va dalla villa... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 4 agosto 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 4 agosto 2025 - Kaan si trova sotto casa di Semiha, e non sa come farle avere i soldi, per lui una sorta di risarcimento per la morte di suo figlio Alperen. Intanto, arriva Gonul, che lo riconosce e lo convince a salire in casa per fare le condoglianze alla donna. Nonostante si sforzi di mantenere la calma, quando vede quanto Semiha sta soffrendo, Kaan scappa via di corsa. Intanto, Vera, in apprensione per il figlio, lo fa seguire; inoltre, prova a convincere Ali Galip a fare qualcosa per lui. Farah, invece, viene condotta in un ospedale in cui ci sono degli uomini di Tahir gravemente feriti, e quest'ultimo le chiede di salvarli. Nel frattempo, il piccolo Kerim sta finalmente meglio, tanto che viene dimesso. Farah, sollevata, si lascia sfuggire con Gonul e davanti al fratello poliziotto che il bambino sta ricevendo le cure migliori; allora Mehmet decide d'indagare per capire da dove prenda i soldi. Per finire, Tahir affronta Ali Galip e gli confessa di non aver rispettato il suo ordine, perché vuole fare una scelta in totale autonomia... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

La forza di una donna: Anticipazioni del 4 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 4 agosto 2025 - Bahar ha scoperto che Enver era al corrente della relazione clandestina tra Sarp e Sirin, e così lo affronta a brutto muso. Dopodiché, vuole andare a prendere di petto proprio la sorellastra per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. L'uomo prova ad impedire che s'incontrino. La poverina si reca a casa di Hatice, ma Sirin non c'è, quindi si sfoga con i presenti, accusandoli apertamente e duramente. Nonostante ciò, Enver vorrebbe comunque continuare ad aiutarla. Al contempo, Piril sta cercando di convincere Alp a partire per l'America. Che cosa le risponderà? Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 4 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 agosto 2025 - Jana ha trovato il coraggio di confessare il suo disagio sia a Maria che a Manuel e quest’ultimo prometterà di aiutarla con i suoi genitori. Il marchesino assicurerà alla fidanzata di parlare con Cruz e Don Alonso e di spiegare loro cosa turba la ragazza. Il giovane sarà sicuro che i marchesi capiranno e la aiuteranno. Intanto Martina e Petra affileranno le armi per fermare Ayala e cacciarlo, per sempre, dalla tenuta... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

