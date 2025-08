La Promessa Anticipazioni 4 agosto 2025: Manuel lo giura, Jana non correrà più pericoli!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 4 agosto 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Manuel prometterà a Jana di parlare con i suoi genitori e di spiegare loro perché lei non vuole partecipare alle cene e ai pranzi con la famiglia. Basterà per calmare l'ira dei marchesi?

Jana ha trovato il coraggio di confessare il suo disagio sia a Maria che a Manuel e quest’ultimo, nella puntata de La Promessa in onda il 4 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, prometterà di aiutarla con i suoi genitori. Il marchesino assicurerà alla fidanzata di parlare con Cruz e Don Alonso e di spiegare loro cosa turba la ragazza. Il giovane sarà sicuro che i marchesi capiranno e la aiuteranno. Intanto Martina e Petra affileranno le armi per fermare Ayala e cacciarlo, per sempre, dalla tenuta. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Jana è a disagio, per fortuna ci sono Maria e Manuel

Jana è distrutta! La ragazza ha paura che non si abituerà mai alla vita nel piano nobile della tenuta e che, soprattutto, non riuscirà a comportarsi come una signora, come invece Cruz vorrebbe. L’ormai ex cameriera teme che così facendo le cose per lei e Manuel si complicheranno e in effetti ha ragione, visto che la marchesa è furiosa con lei. Preoccupata di aver rovinato tutto, Jana si è confidata con Maria, che l’ha spronata a combattere e a non lasciarsi vincere da niente e da nessuno, nemmeno dal suo senso di inadeguatezza. Anche Manuel ha sostenuto la sua amata e lui riuscirà a fare molto di più per lei.

Manuel promette di aiutare Jana, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa del 4 agosto 2025

Jana ha rivelato anche a Manuel il vero motivo per cui rifugge dalle cene e dai pranzi in famiglia. La ragazza gli ha confessato di sentirsi a disagio, in imbarazzo e fuori posto con i nobili e di aver notato gli sguardi torvi e giudicanti di Ayala e Don Lorenzo. La giovane si sente impotente davanti a questo e Manuel capirà perfettamente cosa lei intenda e le prometterà di aiutarla. Le assicurerà di parlare con i genitori e di spiegare loro cosa sta succedendo. Il marchesino sarà convinto che suo padre e sua madre capiranno ogni cosa e smetteranno di avercela con lei e in effetti Cruz si dimostrerà compassionevole… ma nasconderà un nuovo progetto per distruggere Jana!

La Promessa: Cruz affila le armi come Martina e Petra

Manuel rivelerà ai genitori il perché Jana è così sfuggente e i marchesi si dimostreranno comprensivi. Peccato che a Cruz venga in mente un nuovo modo, anzi una nuova tortura, per la giovane ex cameriera. La marchesa non smetterà di pensare di volersi liberare di lei e si convincerà di aver avuto finalmente l’idea vincente. Intanto Martina e Petra, sempre alleate, decideranno di entrare in azione contro Ayala. È arrivata l’ora di cacciare il conte!

