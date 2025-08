Io Sono Farah Anticipazioni 4 agosto 2025: Farah si caccia nei guai...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Io Sono Farah in onda il 4 agosto 2025 su Canale 5: Farah si lascia sfuggire un'informazione che insospettisce Mehmet e lo spinge ad indagare...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Io Sono Farah, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 agosto 2025 alle 15:20, Kaan si trova sotto casa di Semiha, e non sa come farle avere i soldi, per lui una sorta di risarcimento per la morte di suo figlio Alperen. Intanto, arriva Gonul, che lo riconosce e lo convince a salire in casa per fare le condoglianze alla donna. Nonostante si sforzi di mantenere la calma, quando vede quanto Semiha sta soffrendo, Kaan scappa via di corsa. Intanto, Vera, in apprensione per il figlio, lo fa seguire; inoltre, prova a convincere Ali Galip a fare qualcosa per lui. Farah, invece, viene condotta in un ospedale in cui ci sono degli uomini di Tahir gravemente feriti, e quest'ultimo le chiede di salvarli. Nel frattempo, il piccolo Kerim sta finalmente meglio, tanto che viene dimesso. Farah, sollevata, si lascia sfuggire con Gonul e davanti al fratello poliziotto che il bambino sta ricevendo le cure migliori; allora Mehmet decide d'indagare per capire da dove prenda i soldi. Per finire, Tahir affronta Ali Galip e gli confessa di non aver rispettato il suo ordine, perché vuole fare una scelta in totale autonomia...

Io Sono Farah: Kaan nel panico!

Kaan ha ucciso Alperen, e da quale giorno continua ad essere preda dei sensi di colpa. Il giovane, con la speranza di riuscire così ad alleggerirsi la coscienza, ha deciso di provare a risarcire a suo modo la madre della vittima per la sua grave perdita. Kaan si trova sotto casa di Semiha, e sta pensando a come farle avere un'ingente somma di denaro. A questo punto, arriva Gonul, la quale lo riconosce e lo convince a salire in casa per porgere di persona le condoglianze alla donna addolorata. Lui acconsente, ma nel momento in cui si rende conto di quanto Semiha sta soffrendo, il ragazzo scappa via in tutta fretta...

Farah deve aiutare Tahir... Ecco che cosa succederà in questo episodio di Io Sono Farah

Vera è in seria apprensione per suo figlio: la donna ha il brutto presentimento che possa accadergli presto qualcosa. Proprio perché è tanto in apprensione, Vera tenta di convincere Ali Galip a prendere in mano la situazione quanto prima. Nel mentre, Farah viene condotta in una sorta di struttura ospedaliera improvvisata. Qui ci sono alcuni degli uomini di Tahir che sono gravemente feriti; infatti, quest'ultimo vorrebbe che fosse la giovane ad occuparsi di loro. Farah si rimbocca le maniche e riesce a medicare al meglio tutti i malviventi...

Farah nei guai, nelle Anticipazioni della puntata del 4 agosto 2025 di Io Sono Farah

Il piccolo Kerim sta meglio, finalmente; così, viene dimesso dall'ospedale. Farah tira un sospiro di sollievo, ed abbassa la guardia. La mora è talmente tanto contenta per il miglioramento del figlioletto che si lascia sfuggire con Gonul, la quale è in compagnia del fratello poliziotto, che Kerim sta ricevendo le migliori cure possibili. Allora, Mehmet s'insospettisce. Il commissario si sta domandando dove possa trovare una donna come lei tutti i soldi necessari per far sì che il bambino abbia un'adeguata assistenza sanitaria. Determinato a vederci più chiaro, Mehmet si mette ad indagare. Nel frattempo, Tahir ed Ali Galip stanno avendo un duro faccia faccia. Il primo vuole che l'altro sappia che non ha rispettato l'ordine che gli ha impartito perché vuole scegliere in modo indipendente... Come reagirà lo spietato Ali Galip?

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.