Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 agosto 2025, replica: Tutti pronti a salvare Eric!

Nella puntata di Beautiful in onda in replica il 4 agosto 2025 su Canale5, tutti saranno in pensiero per Eric e Bridget chiederà a Finn di poter operare con lui. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Beautiful va in onda in replica dal 3 agosto 2025 e anche la puntata del 4 agosto 2025, in onda alle ore 13.45 su Canale5, sarà un episodio già visto negli scorsi mesi. Le anticipazioni ci rivelano che ci troveremo di nuovo in ospedale, al capezzale di Eric. Dopo aver dato l’ok a staccare la spina, Ridge cambierà idea. Suo padre ha dato segni di voler combattere e ora Finn può provare a salvarlo con la cura sperimentale che ha trovato. Bridget chiederà al marito di Steffy di poterlo assistere in questo difficile momento e di poter fare, anche lei, qualcosa per il suo amato papà. I due dottori si infileranno il camice ed entreranno in sala operatoria; la vita del patriarca sarà completamente nelle loro mani.

Beautiful: salto indietro per la Soap prima di Ferragosto

Ve lo avevamo già anticipato e così si continua: Beautiful si prende una pausa e nelle settimane di Ferragosto non sono previste puntate inedite della Soap. Complice l’arrivo delle vacanze estive e l’assenza di molti spettatori da casa e quindi da davanti alla TV, le vicende di casa Forrester si fermano e su Canale5 andranno in onda le repliche degli ultimi episodi trasmessi tra giugno e luglio 2025. Rivedremo i momenti più importanti che la famiglia di stilisti ha vissuto e si comincerà da Eric in ospedale, sottoposto alla cura sperimentale di Finn. Le puntate inedite torneranno dopo Ferragosto ma al momento non sia sicuri se il ritorno sia previsto per il weekend oppure direttamente il 18 agosto 2025.

Beautiful: Finn e la cura sperimentale che salverà Eric

Le puntate in replica di Beautiful ci portano indietro nel tempo, precisamente al momento in cui Finn entra in scena per salvare Eric. Il dottore ha scoperto una cura sperimentale per aiutare il patriarca e ha ricevuto l’ok da parte di Ridge a procedere. Il ragazzo non è certo che funzioni ma spera vivamente che le cose vadano bene e che il nonno tanto amato dalla moglie, riesca a sopravvivere. Tutti, tra i Forrester, sono in tensione e sperano vivamente che le cose si sistemino e che il patriarca possa, finalmente, guarire e tornare a casa con tutte le persone che lo amano.

Beautiful Anticipazioni 4 agosto 2025: Bridget opererà Eric insieme a Finn

Nella puntata di Beautiful, in replica, Bridget non vuole stare con le mani in mano. Arrivata in ospedale insieme a Thorne e preoccupata per suo padre, la ragazza chiede a Finn di poter operare insieme a lui. il marito di Steffy le dirà subito di sì; avere una dottoressa in gamba come lei al suo fianco, è importante anzi fondamentale per la riuscita dell’operazione. I due dottori spariranno dietro le porte della sala operatoria e lasceranno la famiglia a crucciarsi per la riuscita di questo intervento delicato, il cui risultato non è, purtroppo, scontato. Sappiamo già che Eric si riprenderà ma rivedremo la tensione della famiglia di stilisti, che teme di perdere la colonna portante della propria vita.

