Forbidden Fruit Anticipazioni 4 agosto 2025: Yildiz pugnalata alle spalle da Sengul!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 4 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz viene tradita proprio dalla sua migliore amica Sengul!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono sbalorditive. Nell'episodio in onda il 4 agosto 2025 alle 14:10, Ender fa ascoltare ad Halit le registrazioni di una conversazione tra Caner e Sengul in cui quest'ultima gli rivelava tutti gli stratagemmi di Yildiz per conquistare l'imprenditore. Poi, però, Sengul ritratta tutto, dichiarando che era solo arrabbiata con la sua amica. Yildiz si dichiara innocente e grida al complotto; poi, vedendo che Halit non si schiera dalla sua parte, se ne va via e torna a vivere nel suo vecchio appartamento. La bionda chiama Zeynep per chiederle di tornare, e la mora avvisa Cem di dover rincasare. Nel mentre, Sengul raggiunge Yildiz e la ricatta, ed Ender se ne va dalla villa...

Forbidden Fruit: Sengul tradisce Yildiz!

Una vera e proprio tempesta sta per abbattersi sulla villa di Halit. Sengul è gelosa di Yildiz, la quale ormai è sempre più presa dalla sua nuova vita tra le signore dell'alta società, dandole sempre meno attenzioni; quindi, per Caner non è stato difficile estorcerle una confessione. Il giovane ha messo la parrucchiera sotto pressione e, alla fine, è stato capace di farle ammettere tutte le diaboliche strategie che Yildiz ha messo in atto per riuscire a far cadere ai suoi piedi l'imprenditore. Neanche a dirlo, Caner corre subito ad informare Ender...

Halit sconvolto... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender e Caner portano Sengul al cospetto di Halit affinché ammetta anche davanti a lui tutto ciò che ha detto a loro. La giovane ritratta, e allora i due fratelli fanno ascoltare all'uomo delle registrazioni che la inchiodano. Sengul continua a negare di aver detto la verità: ha detto quelle parole solo perché era furiosa con Yildiz. Quest'ultima accusa l'amica di essere solo una bugiarda, e di aver complottato alle sue spalle con Ender e Caner con l'unico scopo di metterla in cattiva luce con Halit. Lui, però, la sta ascoltando attonito...

Yildiz va via di casa, nelle Anticipazioni della puntata del 4 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Nel momento in cui Yildiz si rende conto che Halit non ha alcuna intenzione di prendere le sue difese, agisce d'impulso e prepara i bagagli per tornare a stare nel suo vecchio appartamento. Tuttavia, una volta rincasata, la bionda chiama subito sua sorella. Infatti, Zeynep si trova in America, dove sta svolgendo il ruolo di assistente personale di Cem; quando la mora riceve la telefonata di Yildiz, sentendola molto scossa, capisce di dover assecondare la sua richiesta d'aiuto. Zeynep è pronta a rientrare ad Istanbul per starle accanto. Nel mentre, la ragazza riceve la visita di Sengul, la quale arriva persino a chiederle dei soldi in cambio del suo silenzio con il marito. Poi, anche Ender lascia la villa di Halit...

