Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° agosto 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° agosto 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° agosto 2025 - il momento della verità è arrivato e per Hope è uno shock. La Logan ascolterà Thomas senza fiatare ma sarà terribilmente sconvolta dalla confessione del Forrester, che le racconterà ogni cosa su quanto accaduto a Emma. La figlia di Brooke cercherà di capire perché tutto questo sia emerso solo ora e perché il Forrester non glielo abbia confessato prima che Xander tornasse a Los Angeles. In lei si faranno largo tanti pensieri, primo tra tutti quello che la spingerà a credere che se l’Avant non avesse di nuovo fatto capolino in città, lei non avrebbe scoperto nulla. Intanto Steffy continuerà a pregare Finn di non tormentare più Thomas e il dottore, vedendola particolarmente sofferente le prometterà di non proseguire la sua lotta contro il cognato ma manterrà questa promessa? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 1° agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 1° agosto 2025 - nel corso dell'evento per il lancio del brand di Ender, Yildiz fa irruzione e interrompe la serata per fare un annuncio inatteso. La signora, sconvolta, lascia il locale in fretta e furia. Ender si sente umiliata, e questo la rende ancora più bramosa di vendetta: sta preparando un nuovo piano per sbarazzarsi una volta per tutte dell'odiata rivale. La mora propone a Yildiz una tregua, ma è una trappola. Successivamente, Zeynep è pronta a partire per l'America insieme a Cem e Kevin. Alihan, sconvolto dalla sua imminente partenza, viene spronato da Hakan a prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Nel mentre, Ender ha trovato un'arma letale contro Yildiz... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 1° agosto 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 1° agosto 2025 - Tahir porta Farah in un appartamento ubicato ad un piano molto alto. La ragazza sta pulendo i vetri delle finestre, quando lui la fa inciampare, rischiando di farla cadere nel vuoto. In seguito, ritroviamo Farah in ospedale in compagnia di Tahir. I due sono in attesa che le condizioni di salute del piccolo Kerim migliorino. Nel mentre, Mehmet ed Ilyas, che continuano ad indagare, stringono il cerchio sull'impresa di pulizie... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

La forza di una donna: Anticipazioni del 1° agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 1° agosto 2025 - Arif vorrebbe parlare con Bahar, che però non vuole ascoltarlo. Intanto, Suat rimprovera Piril per essersi avvicinata troppo alla "rivale in amore". Ceyda, invece, è furiosa con Sirin per aver colpito Bahar. La bionda e Yeliz si recano a casa di Hatice per dare una bella lezione alla riccia; Sirin chiama aiuto e Yeliz viene arrestata. Successivamente, Ceyda torna a casa e trova Hikmet ad attenderla. Lei allerta Seyfullah, che corre da loro con i suoi uomini. Hikmet cerca di buttare Ceyda dalla finestra. Arriva la polizia che la salva, ma l'ammanetta. Per finire, Piril continua ad indagare su Bahar, mentre Hatice parla con il medico. Al contempo Ceyda e Yeliz vengono scagionate, però ad attendere quest'ultima c'è una brutta sorpresa... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 1° agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° agosto 2025 - Curro prenderà la sua decisione, drammatica. Il baronetto informerà la famiglia di aver deciso di sposare Julia e di rimediare così facendo ai suoi errori. Don Alonso, preoccupato per lui, cercherà di dissuaderlo. Intanto Catalina e Pelayo, impegnati nell’organizzazione del loro matrimonio, faranno una donazione a Padre Samuel per fermare la data delle loro nozze mentre Cruz cercherà di convincere Jana a presentarsi a tavola con tutti e per riuscirci organizzerà un’altra cena di benvenuto. La marchesa non sopporterà un’altra defezione e sarà talmente nervosa che Manuel pregherà suo padre di accompagnarla alla festa dei Duchi de Urbizu... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

